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        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı

        Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:29
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        Ardahan'daki Yalnızçam Kayak Merkezi'nde sezon açıldı
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        Ardahan'da kar kalınlığının yeterli seviyeye ulaşmasıyla sezonu açan Yalnızçam Kayak Merkezi, kayak tutkunlarını ağırlamaya başladı.

        Vatandaşlar, yeni sezonda güneşli havada kayak yaparak keyifli zaman geçirdi.

        Vali Hayrettin Çiçek, açılışta yaptığı konuşmada, son günlerde etkili olan kar yağışının ardından kentte kayak sezonunu açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Merkezin potansiyeli ve kar yapısıyla önemli bir etkinlik alanı olduğunu ifade eden Çiçek, "Sezon açılışını biraz gecikmeli de olsa yaptık. Malum biraz iklim bu yıl yumuşak gitti. Çok şükür sezonu açtık. Kar Ardahan'a ve Yalnızçam'a çok yakışıyor. Hasretle bekliyorduk bu anı. İnşallah güzel bir sezon olacak. Bütün kayakseverleri buraya davet ediyorum." diye konuştu.

        Pistlerin toplam uzunluğunun 12 kilometreye ulaştığını hatırlatan Çiçek, "Uzmanlara göre, buranın kar kalitesi bakımından en iyi yere sahibiz. İnşallah kazasız belasız sezon olur. Herkese keyifli dolu bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Ardahan haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Ardahan Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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