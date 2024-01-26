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        Haberler Gündem Politika Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçim programı netleşti! 50 ili ziyaret edecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti! 50 ili ziyaret edecek

        31 Mart yerel seçimleri yaklaşırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da il programları belli olmaya başladı. Yalova ile başlanan il ziyaretleri, hafta sonu İzmir ve Eskişehir'le devam edecek. 31 Mart'a kadar ise 50 ili ziyaret etmesi bekleniyor

        enehir@haberturk.com
        Giriş: 26.01.2024 - 13:35 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:47
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı netleşti!
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        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart yerel seçimleri öncesi il ziyaretleri programı belli oldu. Hafta sonu İzmir ve Eskişehir'e gidecek olan Erdoğan, Şubat ayında deprem bölgesiyle birlikte 50 ili ziyaret edecek.

        Yerel seçimlere geri sayım devam ederken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim programı da belli olmaya başladı.

        İlçe adaylarını açıklama, açılış ve mitinglerle birlikte toplam 50 ili ziyaret etmesi planlanıyor. Erdoğan’ın geçen hafta Yalova ile başladığı programı; Cumartesi İzmir, Pazar günü de Eskişehir ile devam edecek.

        DEPREM BÖLGESİ UNUTULMAYACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, şubat ayının ilk haftasında Kahramanmaraş ve Hatay'a gidecek. 6 Şubat depremlerinin yıl dönümünde de deprem bölgesi unutulmayacak. Erdoğan, Gaziantep, Elazığ ve Adıyaman'da yapımı tamamlanan afet konutlarını hak sahiplerine teslim törenine katılacak.

        TÜRKİYE'NİN 7 BÖLGESİNDE SEÇMENLE TEMAS KURACAK

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin 7 bölgesinde seçmenle temas kuracak. Diyarbakır, Şırnak, Mardin ve Ağrı'da da miting düzenleyecek.

        ANTALYA DİPLOMASİ FORUMU'NUN ÜÇÜNCÜSÜ DÜZENLENECEK

        Geçen sene deprem felaketi nedeniyle ertelenen Antalya Diplomasi Forumu'nun üçüncüsü 1-3 Mart tarihleri arasında gerçekleşecek. Forum, dünyanın dört bir yanından gelen devlet ve hükümet başkanları, bakanlar, uluslararası kurum temsilcilerine ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da foruma katılarak, pek çok ikili görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan, kampanya sürecinde bazı illere birden çok ziyaret gerçekleştirecek. Seçim takviminin son günlerini ise İstanbul'un ilçelerine ayırması bekleniyor.

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