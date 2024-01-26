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        Haberler Ekonomi Para Bakan Şimşek: "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok" - Para Haberleri

        Bakan Şimşek: "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.01.2024 - 14:39 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:39
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        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
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        Bakan Şimşek'in yaptığı açıklama şöyle:

        "İhracatın ana belirleyicisi yurt dışı talep olup kurun önemli bir etkisi yoktur.

        2003-13 döneminde nominal sepet kur yıllık ortalama yüzde 3,3; reel ihracatımız yüzde 7,1 artmıştır. 2018-23 döneminde ise kur yüzde 36,4 artarken, ihracatımız sadece yüzde 5 artmıştır.

        Dünya ticaretinden daha çok pay almak ve kazanımlarımızı kalıcı hale getirmek ancak verimlilik artışı, inovasyon, yüksek katma değer ve markalaşma ile mümkündür.

        İhracatçımızı çok güçlü bir şekilde destekliyoruz, desteklemeye de devam edeceğiz."

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