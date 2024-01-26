İngiltere Kralı 3. Charles ameliyata alındı

Kral'ın ziyaretlerine bir süre ara vereceği bir kez daha vurgulandı.

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GALLER PRENSESİ DE AMELİYAT OLMUŞTU

Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.