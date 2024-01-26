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        Haberler Dünya İngiltere Kralı 3. Charles ameliyata alındı

        İngiltere Kralı 3. Charles ameliyata alındı

        İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle ameliyata alındığı açıklandı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 26.01.2024 - 13:36 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:36
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        Geçtiğimiz hafta yapılan açıklamada İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle önümüzdeki günlerde hastanede tedavi göreceği bildirilmişti.

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        İngiltere Kralı 3. Charles'ın, prostat büyümesi nedeniyle ameliyata alındığı açıklandı.

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        Açıklamada, 75 yaşındaki Kral'ın hastalığının iyi huylu prostat büyümesi olduğu ve sürecin düzeltici bir prosedür olduğu kaydedildi.

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        Kral'ın ziyaretlerine bir süre ara vereceği bir kez daha vurgulandı.

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        GALLER PRENSESİ DE AMELİYAT OLMUŞTU

        Söz konusu açıklamadan kısa bir süre önce Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada da Galler Prensesi Kate Middleton'ın başkent Londra'daki bir hastanede karnından ameliyat olduğu ve yaklaşık 2 hafta hastanede kalacağı duyurulmuştu.

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        Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve iyileşme sürecine devam etmek üzere Kate Middleton'ın evine dönmeden önce 10 ila 14 gün hastanede kalmasının beklendiği ifade edilmişti.

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        Middletonın mevcut tıbbi tavsiyelere göre, Paskalya sonrasına kadar Kraliyetteki görevlerine dönmesinin mümkün görünmediği bilgisi paylaşılan açıklamada, şunlar kaydedilmişti:

        "Galler Prensesi, bu açıklamanın yaratacağı ilgiyi takdir etmektedir. Kamuoyunun, çocukları için mümkün olduğunca normalliği sürdürme arzusunu ve kişisel tıbbi bilgilerinin gizli kalması isteğini anlayacağını umuyor. Bu nedenle Kensington Sarayı, majestelerinin ilerleyişine ilişkin güncellemeleri yalnızca paylaşılacak önemli yeni bilgiler olduğunda sağlayacaktır."

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        YORK DÜŞESİ DE KANSERE YAKALANDIĞINI DUYURMUŞTU

        Kraliyet ailesinde sağlık durumu nedeniyle haberlere konu olan son kişi ise Kral Charles'ın kardeşi, York Dükü Andrew'ün eski eşi Düşes Sarah Ferguson olmuştu.

        York Düşesi'nin 6 ay önce meme kanseri tedavisi görmesinin ardından şimdi de cilt kanseri teşhisiyle tedavi görmeye başladığı açıklanmıştı.

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        * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

        #İngiltere
        #İngiliz Kraliyet Ailesi
        #Kral 3. Charles
        #dünya
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