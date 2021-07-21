10 kişiden 4’ü ‘aşısız görüşmem’ diyor 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Aralarında Türkiye’nin de olduğu 27 ülkeden 18 bin 658 katılımcıyla yapılan araştırma ile pandemi döneminde flört uygulamalarının rolü, teknolojinin ve ilişkilerin mevcut durumu masaya yatırıldı. Haziran 2021’de gerçekleştirilen araştırmaya göre katılımcıların yüzde 42’si sadece aşılanmış kişilerle görüşmek istiyor.

Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky tarafından çevrimiçi olarak yapılan anket çalışmasında, izolasyon ve kısıtlama çağında insanlar flört ederken sağlıklarına ve kişisel güvenliklerine daha fazla dikkat ettiğini gözler önüne seriliyor. Araştırmadan çıkan dikkat çekici sonuçlar şöyle:

YA ANTİKOR YA DA AŞI SERTİFİKASI...

- 10 kişiden dördü (yüzde 42) yalnızca antikorları veya aşı sertifikası olan biriyle görüşmeyi tercih ediyor. Tüketiciler, pandeminin başlangıcından beri yüz yüze görüşme konusunda daha endişeli.

- Tinder ve OkCupid gibi uygulamalardaki flört eşleşmelerinin hiçbiri çevrimdışı ortamda olmayan kişilerin oranı yüzde 16'dan yüzde 35'e çıkarak iki kattan fazla arttı.

- Küresel pandemi günlük faaliyetlerimizin çoğunu önemli ölçüde değiştirirken, flört de bundan etkilendi. Zorunlu izolasyon dönemlerinde insanlar flört uygulamalarına daha fazla zaman harcadı ve bu tür uygulamaların kullanıcı sayısı her geçen gün artıyor.

- Potansiyel bir randevunun aşı durumunu görme talebi pandeminin bariz bir etkisi olarak öne çıkıyor. Ancak çevrimiçi bir randevuyla şahsen tanışmak, sadece hastalanmanın ötesinde endişe yaratıyormuş gibi görünüyor. Genel olarak kullanıcıların yüzde 50'si bir randevuya ilk kez gittiklerinde kendilerini gergin veya güvensiz hissediyor (yüzde 18).

- Bu endişelerin bir kısmını hafifletmek için, çevrimiçi arkadaşlık sitelerini ve uygulamalarını kullananların çoğunluğu (yüzde 72), buluşmayı kabul etmeden önce tarihle telefonla veya görüntülü olarak konuşmak istiyor.

'BİR YABANCIYLA TANIŞMANIN HER ZAMAN RİSKLERİ VAR'

Kaspersky Güvenlik Araştırmacısı David Jacoby, şunları söylüyor:

“Dünya genelindeki evde kalma alışkanlıkları ve kısıtlamalar göz önüne alındığında, çevrimiçi flört günümüzde insanların hayatında önemli bir rol oynuyor. Yine de çevrimiçinden çevrimdışına geçiş, birçok insan için büyük bir sıçrama demek. Burada dikkate alınması gereken yalnızca sağlık durumu değil, aynı zamanda bir yabancıyla tanışmanın her zaman süregelen riskleri de var. Çevrimiçi ve çevrimdışı randevulara güvenle devam etmek için, potansiyel randevunuzla paylaştığınız verilere dikkat etmeniz önemlidir. Böylece birisiyle tanışmak konusunda fikrinizi değiştirirseniz her zaman durumun kontrolü sizde olur. Kendiniz hakkında paylaştığınız bilgileri ve bunların nasıl kullanılabileceğini bilirsiniz."

'AÇIK ETMEYİN!'

Uzmanlar, çevrimiçi flört eden kullanıcıların kişisel verilerinin gizli tutulmasına yardımcı olmak için şu tavsiyelerde bulunuyor:

- Fotoğraf paylaşırken adresinizi veya işvereninizi açık etmeyin. Bunun yerine kişisel verilerin veya başka kişilerin gösterilmediği gezilerden veya önemli noktalardan fotoğraflar kullanın.

- Telefon numaranızı veya diğer mesajlaşma uygulamalarına dair profillerinizi paylaşmak yerine flört platformlarının yerleşik mesajlaşma işlevini kullanın. Başka bir mesajlaşma platformuna geçmeye karar verirseniz, verilerinizi gizli ve güvende tutacak şekilde ayarlamayı unutmayın.

- Uygulamalarınızı yönetmenize ve gerekli olmadığı durumlarda izinleri kaldırmanıza yardımcı olan, birden fazla cihazda gelişmiş koruma sunan etkili bir güvenlik çözümü kullanın.