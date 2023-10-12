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        Haberler Ekonomi Teknoloji Cihaz Artık telefonların IMEI numaraları 1 yıl sinyal vermezse iptal edilecek - IMEI numarası nedir ve iptal kararının sebebi ne? - Güncel haberler - Teknoloji Haberleri

        Artık IMEI numaraları 1 yıl sinyal vermezse iptal edilecek

        Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliğe göre, 1 yıl süreyle sinyal alınamayan cep telefonlarının IMEI numaraları otomatik olarak iptal edilecek. Bu süre daha önce 7 yıldı. Peki elektronik cihazların IMEI numaraları neyi ifade ediyor, neden bu süre kısaltıldı?

        Cem Özenen
        cozenen@haberturk.com
        Giriş: 12.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:50
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        IMEI iptal kararının sebebi nedir?
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        Döviz kurundaki değişimler özellikle teknoloji sektörünü direkt olarak etkileyen unsurlardan. Neredeyse her ay cep telefonu, tablet, televizyon gibi ürünlerdeki fiyat değişimleri ile karşı karşıya kalıyoruz. Özellikle büyük markaların çoğunluğunun maliyetlerinin döviz üzerinden değişmesi özellikle ithal ürünlerde fiyatları daha da yukarı yönlü etkiliyor. Bir de ülkemizdeki vergi sisteminden dolayı bu ürünlerin üzerine eklenen vergilerle, üst seviye telefonlarda fiyatların neredeyse 100 bin TL’lere yükseldiğini görüyoruz.

        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak
        1 yıl kullanılmayan telefonlar kapatılacak Haberi Görüntüle

        Hal böyle olunca tüketici yurtdışından cep telefonu getirerek Türkiye’de kaydettirme yolunu daha düşük maliyetli şekilde akıllı telefona erişim yolu olarak görmeye başlamıştı. Son dönemde bu yöntemin de önüne geçecek yeni gelişmeler yaşandı. Telefon kaydettirecek kişinin yurtdışından 2 yıl yeni kayıt yaptıramaması, 120 gün içerisinde kayıt ettirilmesi ve IMEI kayıt ücretinin 20.000 TL’ye çıkartılması, bunlardan bazıları...

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        IMEI NE DEMEK?

        Her cep telefonu, belli bir IMEI numarası ile üretilir. IMEI’de yer alan rakamlar ise başka herhangi bir telefonda olmayıp, eşsiz numaralara sahiptir. IMEI, International Mobile Equipment Identity’nin kısaltılmış halidir. Türkçesi ise “Uluslararası Mobil Ekipman Kimliği” olarak adlandırılır. IMEI yalnızca cihaz ile ilgili bir kimlik olarak tanımlanabilir. Yani çift sim kartlı telefonun bir tanesi kullanılamayacak gibi bir durum söz konusu değildir.

        IMEI İPTAL SÜRESİ NEDEN KISALTILDI?

        Gelelim bugünün konusu IMEI iptal süresine... Yurtdışından telefon getirildiğinde merdiven altı olarak tabir edilen yerlerde, “20 bin TL vermene gerek yok, biz o cihazın kaydını yarı fiyatına hallederiz, 7 yıl sorunsuz kullanırsın” lafları duyulabiliyordu. Peki bu nasıl yapılıyordu?

        Teknolojinin gelişimi, yazılım uzmanlarının bunu IMEI kopyalama ile yapabilmesini sağlıyordu.

        Ancak aynı IMEI numarasına sahip birden fazla cihaz eş zamanlı kullanılırsa, BTK'nın kullandığı sistem bu durumu otomatik olarak algılamakta ve o IMEI numarasını kullandığını tespit ettiği tüm ürünleri "Kimlik Bilgileri Kopyalanan Cihaz" olarak tanımlayıp, kısa bir süre içerisinde iletişime kapatmaktadır.

        Ucuz bir telefondan alınan IMEI numarasını yurtdışından getirilen telefona kopyalanması ile yapılan bu işlemde diğer telefonun ise tamamen kapalı olması ve bu süreçte sinyal vermemesi önemli bir husustu.

        Böylece sinyal vermeyen cihazın IMEI numarası 7 yıl süreyle iptal edilmiyor ve yeni cihaz kullanılabiliyordu.

        Şimdi bu sürenin 1 yıla indirilmesi ile IMEI kopyalamanın önüne geçilmesi hedefleniyor. Böylece yurtdışından getirilen telefonlar kaçak olarak kullanılamayacak.

        Yönetmelik 1 Ocak 2024'te devreye alınacak.

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