Asgari ücret toplantısı ne zaman? Milyonların beklediği toplantı tarihi değişti
Asgari ücret toplantı tarihi ertelendi. Toplantı tarihinin ertelenmesiyle birlikte milyonlarca çalışan "2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantı tarihi ne zaman?" sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte kamuoyuyla paylaşılan Asgari Ücret Toplantı tarihi...
Asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Ertelenen görüşme tarihi sonrasında milyonların gözü toplantı tarihine çevrildi. Peki, 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı ne zaman? İşte emrak edilip araştırılan toplantı tarihi...
ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU 11 ARALIK'TA TOPLANACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024'te geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonunun ilk toplantısını 11 Aralık'ta yapacağını bildirdi.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı'na hem asgari ücrete yüzde 35 oranında zam yapılacağı ve böylece asgari ücretin de 15 bin 393 liraya yükseleceğine ilişkin yapılan yorumlar hem de Bakan Işıkhan'ın tek zam açıklaması soruldu. Erdoğan şu yanıtı verdi:
"Asgari ücretle ilgili Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan şu anda çalışmalarını yapıyor. Bu çalışmalarını olgunlaştırdıktan sonra nihai tabloyu önümüze koyacak. Çünkü burada işçi, işveren temsilcileri ile görüşmelerini bitirdikten sonra bize neticeyi getirecek. Biz de kendisini dinleyeceğiz. Ondan sonra en uygun asgari ücret neyse bunun kararını vereceğiz. Bütün mesele tarafları mağdur etmeden bir neticeye varabilmek.
ENFLASYON VERİLERİ SONRASI YÜZDE 35 KESİN GİBİ!
Kulislerde konuşulan ve Cumhurbaşkanı ve Bakan düzeyinde gelen açıklamalarla da desteklenen asgari ücrete yüzde 35 zam ihtimali bugün açıklanan Kasım ayı enflasyon verileriyle de kuvvet kazandı. Temmuz ayında yapılan son zammın ardından geçen 5 ayda enflasyon farkı 35,24 olarak kaydedildi.
ASGARİ ÜCRETTE TEK ZAM MESAJI!
Erdoğan, "Asgari ücret artışı zaten biliyorsunuz yıl içinde bir kezdir. Bir kez verilecek zamla bu iş biter. Bunun da sorumlusu birinci derecede Çalışma Bakanımız Vedat Işıkhan’dır. Biz vatandaşımızı bugüne kadar enflasyona ezdirmedik ve ezdirmeyiz." mesajını verdi.
"ENFLASYONU DİZGİNLEYİCİ ADIMLAR ATTIK"
Ekonomi yönetimimiz bir yandan da enflasyonu dizginleyici adımlar attı, bunlar da sürüyor. İşaretler olumlu, yakında enflasyonun kalıcı bir şekilde dizginleneceğini göreceğiz. Enflasyon sorununu da tarihe karıştıracağız."