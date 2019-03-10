Iğdır'da, 4 Mart tarihinde merkez Söğütlü Mahallesi'nde, Özdemir Köyü'nde yaşayan ve aralarında husumet bulunduğu bildirilen iki grup, mahallede karşılaşınca aralarında sözlü tartışma başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar silah, sopa ve bıçaklarla birbirine saldırdı. 6 kişinin yaralandığı kavgayı jandarma ve polis müdahale etti.

KAVGAYI POLİS AYIRDI

DHA'da yer alan habere göre havaya ateş açan güvenlik görevlileri biber gazı da kullanarak kavga eden vatandaşları ayırdı. Olayda her iki taraftan yaralanan M.A., F.A., H.Ş., E.A., M.S.A. ve A.A. ambulansla Iğdır Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Başına sandalye ve sopalarla vurulan A.A. (50) hayatını kaybederken, yaralılardan M.S.A. ve H.Ş.'nin sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

KAMERALARA YANSIDI

Mahallede meydana gelen kavga, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırganlardan kaçarken yere düşen 2 kişinin dövülmesi kameralar tarafından kaydedildi. Yerde yatan yaralılara sopa ve sandalyelerle saldıranlardan birinin trafik polislerinin yol uygulamasında kullandığı huniyle de vurması dikkat çekti. Olayla ilgili çok sayıda kişi gözaltına alınırken, güvenlik güçleri hastane ve Özdemir Köyü'nde tedbir aldı.