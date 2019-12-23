SON DAKİKA!

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Astaldi, 3. Boğaz Köprüsü (Yavuz Sultan Selim )ve Marmara Otoyolu Yatırım hissesinin IC İçtaş'a devri için Rekabet Kurulu'na başvurdu. Rekabet Kurulu'nun internet sitesinde yer alan duyuruda onay istenen işlem "Astaldi S.P.A.'nın ICA IC İçtaş Astaldi Üçüncü Boğaz Kuzey Köprüsü ve Marmara Otoyolu Yatırım ve İşletme A.Ş., IC İçtaş Astaldi ICA İnşaat A.Ş. ICA Astaldi-IC İçtaş WHSD İnşaat A.Ş. ve ICA İçtaş-Astaldi Adi Ortaklığındaki hisselerinin IC İçtaş İnşaat San. ve Tic. A.Ş. tarafından devralma işlemi" olarak tanımlandı.

GEÇEN YIL SATIŞA ÇIKARDI, VAZGEÇTİ

Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, geçen yıl sermaye arttırmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle vazgeçmişti. Astaldi'ninyüzde 33 hissesi bulunuyor.

ÇİNLİLER TALİP

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, 8 Kasım'da Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada 3. köprüdeki Astaldi hisseleri ile IC Holding'e ait yüzde 20 hisseye Çinlilerin talip olduğunu söylemişti.

Astaldi'ye ait hisseler ile IC Holding'e ait hisselere Çinli bir yatırım grubunun talip olduğunu belirten Çeçen, “Görüşmeler sürüyor. Henüz son aşamaya gelinmedi. Görüşmeler tamamlandığında Çinli yatırımcı, ayrıca 'refinansman' da yapacak.” demişti.