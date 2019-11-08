SON DAKİKA!

IC Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen, Bloomberg HT'ye yaptığı açıklamada 3. köprüdeki Astaldi hisseleri ile IC Holding'e ait yüzde 20 hisseye Çinlilerin talip olduğunu belirtti.

Astaldi'ye ait hisseler ile IC Holding'e ait hisselere Çinli bir yatırım grubunun talip olduğunu belirten Çeçen, “Görüşmeler sürüyor. Henüz son aşamaya gelinmedi. Görüşmeler tamamlandığında Çinli yatırımcı, ayrıca 'refinansman' da yapacak.” dedi.

Türkiye'de önemli altyapı projeleri yapan konsorsiyumların ortaklarından İtalyan Astaldi, geçen yıl sermaye arttırmak için Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki hisselerini satmak istemiş ancak daha sonra jeopolitik önemi nedeniyle bundan geri adım atmıştı. Hisse devrinin gerçekleşmesi durumunda Astaldi sahip olduğu yüzde 33 hissenin tümünü elden çıkarmış olacak. IC Holding ise yüzde 20 hissesini devrettikten sonra yüzde 50 hisse ile devam edecek.

