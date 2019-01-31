Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortaklarından Astaldi ile yüzde 33 hisse satışı kapsamında görüştüğü Çinli konsorsiyum arasındaki görüşmeler geçiş ücretlerindaki tartışmalar nedeniyle tıkandı.

Bloomberg'in konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, Astaldi ve Türk ortağı Içtaş, bir grup China Merchants Group öncülüğünde Çinli yatırımcılarla görüşüyor.

Görüşmelerin odağında nakte sıkışan İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33'lük hissesinin satışı var. Türk ortak İçtaş hisselerinin bir bölümünün potansiyel satışı da masada.

Bloomberg, köprü satışına taraf olan tüm partilerin geçiş ücretlerine yönelik hesaplamada yılda bir kereye mahsus olarak yapılan kur ayarlamasının dört kez yani her çeyrekte yapılmasını hükümetten talep ettiğini belirtiyor. Taraflar, böylelikle Türk Lirası'ndaki olası dalgalanmaların etkisinin sınırlanmasını hedefliyor.

Sözleşmeye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretinde "1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınır, TL'ye çevrilir ve bu bir yıl boyunca geçerli olur." ibaresi bulunuyor.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olarak belirleniyor.

2.5 MİLYAR EURO KREDİ BORCU VAR

Astaldi, Mayıs ayındaki yatırımcı toplantısında sermaye artırımı için 350 milyon euro kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve varlık satışı gündeme gelmişti.

Köprüdeki hisselerin satışının düşünülmesine neden olan döviz bazlı kredilerden ötürü zorlanan Astaldi için masadaki bir diğer seçenek de hisselerin Türk ortak İçtaş'a devri. Bloomberg, iki kaynağa dayandırdığı haberinde bu görüşmelerin tıkandığını belirtiyor.

2.5 milyar euro kredi borcu bulunan ve İtalya'da inşaat sektörünün yaşadığı sert düşüşten de yara alan Astaldi geçen yıl mahkemeye başvurarak konkordato talep etmiş ve kayyuma girmişti. Borçların yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan kaynak için düşünülen varlık satışları arasında Osmangazi Köprüsü'nün de bulunduğu İzmir - İstanbul otoyolu bulunuyor.

Taraflar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.