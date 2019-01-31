Yavuz Sultan Selim Köprüsü ortaklarından Astaldi ile yüzde 33 hisse satışı kapsamında görüştüğü Çinli konsorsiyum arasındaki görüşmeler geçiş ücretlerindaki tartışmalar nedeniyle tıkandı.
Bloomberg'in konuyla ilgili 4 kaynağa dayandırdığı habere göre, Astaldi ve Türk ortağı Içtaş, bir grup China Merchants Group öncülüğünde Çinli yatırımcılarla görüşüyor.
Görüşmelerin odağında nakte sıkışan İtalyan inşaat şirketi Astaldi'nin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ndeki yüzde 33'lük hissesinin satışı var. Türk ortak İçtaş hisselerinin bir bölümünün potansiyel satışı da masada.
Bloomberg, köprü satışına taraf olan tüm partilerin geçiş ücretlerine yönelik hesaplamada yılda bir kereye mahsus olarak yapılan kur ayarlamasının dört kez yani her çeyrekte yapılmasını hükümetten talep ettiğini belirtiyor. Taraflar, böylelikle Türk Lirası'ndaki olası dalgalanmaların etkisinin sınırlanmasını hedefliyor.
Sözleşmeye göre, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geçiş ücretinde "1 Ocak tarihindeki dolar kuru esas alınır, TL'ye çevrilir ve bu bir yıl boyunca geçerli olur." ibaresi bulunuyor.
Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde geçiş ücreti otomobiller için 3 dolar+KDV olarak belirleniyor.
2.5 MİLYAR EURO KREDİ BORCU VAR
Astaldi, Mayıs ayındaki yatırımcı toplantısında sermaye artırımı için 350 milyon euro kaynağa ihtiyacı olduğunu belirtmiş ve varlık satışı gündeme gelmişti.
Köprüdeki hisselerin satışının düşünülmesine neden olan döviz bazlı kredilerden ötürü zorlanan Astaldi için masadaki bir diğer seçenek de hisselerin Türk ortak İçtaş'a devri. Bloomberg, iki kaynağa dayandırdığı haberinde bu görüşmelerin tıkandığını belirtiyor.
2.5 milyar euro kredi borcu bulunan ve İtalya'da inşaat sektörünün yaşadığı sert düşüşten de yara alan Astaldi geçen yıl mahkemeye başvurarak konkordato talep etmiş ve kayyuma girmişti. Borçların yeniden yapılandırılması için ihtiyaç duyulan kaynak için düşünülen varlık satışları arasında Osmangazi Köprüsü'nün de bulunduğu İzmir - İstanbul otoyolu bulunuyor.
Taraflar konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.