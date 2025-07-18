Astronomer CEO’su Andy Byron Coldplay konserinde iş arkadaşıyla kameralara yakalandı!

Coldplay’in Boston’daki Gillette Stadyumu’nda düzenlediği “Music of the Spheres” turnesi konseri, unutulmaz bir skandala sahne oldu. 16 Temmuz 2025 akşamı, 1,3 milyar dolar değerindeki teknoloji şirketi Astronomer’in CEO’su Andy Byron ve insan kaynakları müdürü Kristin Cabot, stadyumun “kiss cam” kamerasına yakalandı. Evli olan Byron’un, Cabot ile yakın bir şekilde eğlenirken dev ekrana yansıyan görüntüleri, binlerce seyircinin tepkisine ve sosyal medyada milyonlarca paylaşımın konusu oldu. Çiftin kendilerini ekranda fark edip panikle kaçmaya çalışması, olayın yankılarını büyüttü. Astronomer’in “unicorn” statüsündeki bir şirket olması, skandalın iş dünyasında da geniş yankı bulmasına neden oldu.

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“KİSS CAM” ANI SKANDALA DÖNÜŞTÜ

Coldplay’in solisti Chris Martin, konser sırasında seyircilerle eğlenceli bir etkileşim için kullanılan “kiss cam” segmentinde, kalabalık arasındaki çiftleri dev ekrana yansıtıyordu. Ancak kameralar, Andy Byron ve Kristin Cabot’u yakaladığında, beklenmedik bir olay yaşandı. Byron, Cabot’u arkadan sarılmış şekilde gülümserken görüntülendi. Martin’in “İşte bu ikili!” esprisiyle çift kendilerini dev ekranda fark etti. Byron hemen kollarını çekip bir bariyerin ardına saklanmaya çalışırken, Cabot yüzünü elleriyle kapatarak sırtını döndü. Martin durumu, “Ya bir ilişki yaşıyorlar ya da çok utangaçlar!” diyerek espriyle geçiştirdi. 60.000 seyircinin kahkahalarına boğulduğu bu an, sosyal medyada hızla yayılarak skandala dönüştü.

SOSYAL MEDYADA VİRAL OLDU TikTok, X ve Reddit’te paylaşılan görüntüler, kısa sürede milyonlarca kez izlendi. Kullanıcılar, Byron ve Cabot’un panikle kaçışını hem komik hem de utanç verici buldu. Bir X kullanıcısı, “Eşin bunu sosyal medyadan öğrenmemeli, bu çok zalimce!” yazarken, bir başkası, “Coldplay konserinde eşini aldatmak mı, yoksa Coldplay hayranı olmak mı daha kötü?” diye şaka yollu bir göndermede bulundu. Görüntülerin yayılması, Byron’un eşi Megan Kerrigan Byron’un sosyal medya hesaplarına da yansıdı. Kerrigan, olaydan kısa süre sonra Facebook profilinden eşinin soyadını kaldırdı ve hesabını kapattı. ASTRONOMER’DE İŞ KÜLTÜRÜ TARTIŞMALARI Astronomer, veri orkestrasyonu platformu Astro ile tanınan ve 2022’de 1 milyar dolar değerlemeyle “unicorn” statüsü kazanan bir teknoloji şirketi. Andy Byron, Temmuz 2023’ten beri şirketin CEO’su. Kristin Cabot ise Kasım 2024’te insan kaynakları müdürü olarak şirkete katıldı. Cabot’un Linkedin profilinde, “CEO’dan asistanlara kadar herkesle güven inşa eden bir lider” olduğunu belirtmesi, sosyal medyada alay konusu oldu. Olay sonrası, Astronomer’in iş kültürü sorgulanmaya başladı. Görüntülerde Cabot’un hemen arkasında gülümseyen başka bir çalışanın varlığı dikkat çekti. Bu kişinin, Cabot tarafından yakın zamanda terfi ettirilen Alyssa Stoddard olduğu iddia edildi. Sosyal medya kullanıcıları, bu durumu şirket içindeki “zehirli iş kültürünün” göstergesi olarak yorumladı.