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Asude Defne Özkan kimdir, kaç yaşında? Sosyal medyada Asude Defne Özkan belirsizliği!

Asude Defne Özkan kimdir? Sorusu vatandaşlar tarafından büyük merak konusu oldu. Sosyal medya hesabından ABD'de Pace Üniversitesi'nin (Actor Studio) oyunculuk bölümünü kazandığını ve dünya çapında 15 kızdan biri olduğunu, okula gidebilmesi için maddi destek talep eden Asude Defne Özkan'ın dolandırıcı çıktığı iddia edildi. İşte Asude Defne Özkan ile ilgili detaylar...

Asude Defne Özkan

Asude Defne Özkan kimdir, kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Asude Defne Özkan dolandırıcı mı? Asude Defne Özkan sosyal medyada hesabından, ABD'de bulunan Bradley Cooper ve Jack Nicholson gibi dünyaca ünlü isimlerin mezun olduğu Pace Üniversitesi'nin oyunculuk bölümünü kazandığını ve dünya çapında 15 kızdan biri olduğunu söyledi ve takipçilerinden maddi destek taleo etti. Defne Özkan'ın bu paylaşımı kısa sürede büyük yankı buldu ve ünlü isimelerden de genç kıza destek geldi.

ASUDE DEFNE ÖZKAN DOLANDIRICI MI?


Okulun 1/3 burs verdiğini belirterek yardım kampanyası başlatan Defne Özkan, 1 günde 20 bin dolar topladı. Burs kredisi almak yerine böyle bir yöntem denemesi ise Çiftlikbank dolandırıcısını akla getirdi. Genç kızın 20 bin dolar toplamasının ardından kendisinden bir daha haber alınmadı. Sosyal medyada ise Asude Defne Özkan'a tepki yağdı. Amerika'da 177. sırada yer alan Pace Üniversitesi için 20 bin dolar toplaması büyük tepkilere yol açtı.


ASUDE DEFNE ÖZKAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?


17 yaşında olan Asude Defne Özkan tüm sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile kendisini şu sözlerle anlatıyor, " Merhaba, Kadıköy Anadolu Lisesi'nde son sınıf öğrencisiyim. Dünyadaki en iyi ilk 10 oyunculuk okuluna internet üzerinden başvuru videolarımı yolladım ve onlarda beni New York'ta yüz yüze seçmeye çağırdı. Bir şekilde ailemle ayarlayabildik ve tek başıma New York'a gittim. Türkiye'den New York'a sadece seçmelere gitmem onları çok etkiledi. Beni kabul ettiler. Birçok ünlü ismin mezun olduğu Pace Üniversitesi'ni tercih ettim. Dünya çapında seçilen 15 kızdan biri oldum. Tek yabancı kız benim. Maalesef bursumun 1/3'ünü karşılıyorlar. Geri kalan burs miktarını ailemle karşılayamıyoruz. O yüzden sizden tek isteğim gönlünüzden herhangi bir şey kopuyorsa o bile benim için yeterli olacaktır. Bu videoyu paylaşabildiğiniz kadar insanla paylaşmanız benim için çok değerli olacaktır"

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