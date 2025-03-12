Şarkıcı Atiye, annesi Monique Yılmaz ve 6 yaşındaki kızı Ferah Feza ile Macarena dansı yaptı. O anları kayda alan Atiye, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları "3 kuşak 1 şarkı" notuyla yayımladı.

Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te Neva'yı, 2024'te ise Rumi'yi kucağına almıştı.