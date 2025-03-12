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        Haberler Magazin Atiye'den annesi Monique Yılmaz ve kızı Ferah Feza'dan Macarena dansı: 3 kuşak 1 şarkı - Magazin haberleri

        Atiye: 3 kuşak 1 şarkı

        Atiye, annesi Monique Yılmaz ve kızı Ferah Feza ile "3 kuşak 1 şarkı" notuyla Macarena dansı yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2025 - 11:23 Güncelleme: 12.03.2025 - 11:23
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        "3 kuşak 1 şarkı"
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        Şarkıcı Atiye, annesi Monique Yılmaz ve 6 yaşındaki kızı Ferah Feza ile Macarena dansı yaptı. O anları kayda alan Atiye, annesi ve kızıyla dans ettiği eğlenceli anları "3 kuşak 1 şarkı" notuyla yayımladı.

        Atiye, 2018'de prodüktör Erol Sebebci ile nikâh masasına oturmuş, 2019'da Ferah Feza'yı, 2023'te Neva'yı, 2024'te ise Rumi'yi kucağına almıştı.

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        #atiye
        #Monique Yılmaz
        #Macarena dansı
        #Ferah Feza Sebebci
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