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Ata Holding bünyesinde yer alan kurumsal yazılım ve altyapı çözümleri şirketi ATP’nin teknoloji ağırlıklı girişim şirketlerine yatırım yapmak amacıyla kurduğu ATP Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı ( ATP GSYO) ilk stratejik yatırımını TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu yemek sipariş platformu “Tıkla Gelsin’’ ile gerçekleştirdi.

25 milyon TL kaynak ayrılarak kurulan ATP GSYO, yaklaşık 750 milyon liralık değere ulaşan Tıkla Gelsin’in yüzde 1'lik payının satın alınması yoluyla 7 milyon 130 bin liralık yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu. ATP GSYO ayrıca, Tıkla Gelsin’in geri kalan yüzde 99 oranındaki payını kendisine 18 ay süresince satın alma imkânı sunan opsiyon hakkı için 10 milyon liralık bir ödeme daha yaptığını duyurdu.

“GLOBAL PAZARLARA AÇACAĞIZ”

Yatırım gündemi kapsamında değerlendirmeler yapan ATP GSYO Yönetim Kurulu Başkanı ve TFI TAB Gıda Yatırımları CEO’su Korhan Kurdoğlu, “ATP GSYO ile bizim için stratejik öneme sahip yenilikçi teknolojilere yatırım yapmak önceliğimiz olacak. Robotik teknolojileri, yapay zekâ, yenilikçi restoran çözümleri ve ekosistemiz içerisinde değer yaratacak girişimlere yatırım yapacağız. Bu vizyon doğrultudaki ilk hamlemizi TFI TAB Gıda Yatırımları Anonim Şirketi'nin sahibi olduğu ‘Tıkla Gelsin’ ile yaptık” diye konuştu.

‘Tıkla Gelsin’in yaklaşık 750 milyon TL’lik değere ulaşmış durumda olduğunu belirten Korhan Kurdoğlu, “Tıkla Gelsin’i global pazarlara açacağız. Bu noktada, yurtdışında TAB ekosistemi ilk etapta odaklanabileceğimiz pazarlar” dedi.

“MİLYARLARCA DOLARLIK DEĞERLEMELER ALIYORLAR”

ATP Genel Müdürü ve ATP GSYO Yönetim Kurulu Üyesi Ümit Cinali ise hedeflerini şöyle açıkladı:

“Stratejik öneme sahip ekosistemlere yönelik yenilikçi teknoloji çözümleri sunan potansiyel sahibi girişimlere yatırım yapmak, kurumsal girişim sermayesi sağlamak ve büyümelerine destek olmayı amaçlıyoruz. Bu doğrultudaki ilk stratejik yatırımımızı ‘Tıkla Gelsin’ ile gerçekleştirdik. Hedefimiz en kısa zamanda çoklu marka ortamını hızlandırmak ve şirketi büyütmek olacaktır. Yurt içinde ve dışında benzer iş modelleri bulunuyor ve milyarlarca dolarlık değerlemeler alıyorlar. Buradaki potansiyel çok yüksek ve opsiyon hakkımız odağında nitelikli yatırımcıların da bu fırsatı paylaşmak isteyeceklerini düşünüyoruz.”