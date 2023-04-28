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Dünya yapay zekâ teknolojileriyle çalkalanırken, dev teknoloji firmalarının bir kısmı karşı çıkıp bir kısmı da trendi yakalamak için hızla AI çalışmaları gerçekleştirirken Avrupa Birliği Komisyonu, uzun bir süredir üzerinde çalıştığı bir düzenlemenin yeni kurallarını açıkladı.

Buna göre, ChatGPT gibi üretken yapay zekâ teknolojisini kullanan uygulamaların sistemlerini geliştirmek için kullanılan telif hakkıyla korunan materyalleri ifşa etmek zorunda kalacaklar.

2 YILDIR ÜZERİNDE ÇALIŞILIYOR

Yapay zekâ teknolojilerinin regülasyonu için 2 yıldır çalışıldığı belirtilirken, Avrupa Parlamentosu üyelerinin taslağı son aşamasına getirdiği ve taslağı AB milletvekillerinin ve üye devletlerin tasarının son ayrıntılarını ortaya çıkaracakları bir sonraki aşamaya taşımaya hazır olduğu açıklandı. yatırım ve popülerlikte bir patlama yaşayan gelişmekte olan yapay zeka teknolojisini düzenlemek için yaklaşık iki yıl önce AI Yasası hayata geçirilecek.

RİSK SEVİYELERİNE GÖRE SINIFLANDIRILACAK

Yapay zekâ teknolojilerinin aldığı en büyük eleştirilerin başında veri güvenliği, yanlış bilgiler verebilmesi, ayrımcı dil gibi olumsuzluklar yer alıyor. Bu endişe alanları doğrultusunda, teklifler kapsamında, AI araçları algılanan risk seviyelerine göre sınıflandırılacağı açıklandı. Bu sınıflandırmalara göre risk seviyeleri "minimum, sınırlı, yüksek ve kabul edilemez" olacak.

Yüksek riskli araçlar yasaklanmayacak olsa da, bunları kullananların operasyonlarında son derece şeffaf olmaları gerekecek.

Avrupa Parlamentosu milletvekili Svenja Hahn, "Daha fazla gözetim için muhafazakar arzulara ve solcu aşırı düzenleme fantezilerine karşı, parlamento AI'yı orantılı olarak düzenleyecek, vatandaşların haklarını koruyacak, inovasyonu teşvik edecek ve ekonomiyi artıracak sağlam bir uzlaşma buldu" şeklinde konuştu.