EPA Sızıntıların meydana geldiği Bornholm Adası yakınlarında, Danimarka Donanmasına ait bir gemi.

Elsa Maishman BBC News

Avrupa ülkeleri, sızıntı yaşanan iki büyük boru hattına sabotaj şüphesinin ardından, petrol ve doğalgaz tesisleri etrafındaki güvenlik önlemlerini artıracaklarını açıkladı.

AB, ABD ve NATO, Rusya ve Almanya arasındaki boru hatlarındaki hasarın kasten verildiğini belirtti, ancak doğrudan Moskova suçlanmadı.

Rusya ise sızıntılarla ilgisi olmadığını ve ABD’nin sorumlu olabileceğini ima etti.

Rusya, Batı’nın Ukrayna’ya verdiği destek nedeniyle doğalgaz tedarikini bir silah olarak kullanmakla suçlanmıştı.

Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarındaki sızıntılar Pazartesi ve Salı günü ortaya çıkmıştı.

Her iki boru hattı da şu anda çalışmıyor. Kuzey Akım 2 hattı projesi Rusya Ukrayna’yı işgal ettiğinde rafa kaldırıldı ve Rusya da Kuzey Akım 1 boru hattını bakım yapılacağı gerekçesiyle kapattı.

Ancak her iki boru hattı da doğalgazla dolu.

Danimarka Enerji Bakanı Dan Jorgensen, sızıntıların hattaki doğalgaz tükenene dek, bir hafta kadar süreceğini söyledi ve soruşturma başlatıldı.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, saldırının kasti olduğunun kanıtlanması halinde “mümkün olan en güçlü tepkinin verileceğini” taahhüt etti.

Rusya lideri Vladimir Putin’in sözcüsü Dimitri Peskov ise sabotaj suçlamalarını reddetti ve bunun “tahmin edilebilir, aptalca ve saçma” olacağını ileri sürdü.

Peskov ayrıca, kasti saldırı ihtimalinin dışlanamayacağını belirtti ve sızıntılar konusunda “çok kaygılı” olduğunu söyledi.

BBC

Norveç orduyu göreve çağırdı

Sızıntıların ardından, şu anda Avrupa’nın en büyük doğalgaz tedarikçisi haline gelen Norveç, önemli altyapı tesislerini korumak için orduyu görevlendireceğini duyurdu.

Norveç Başbakanı Jonas Gahr Stoere, düzenlediği basın toplantısında ordunun doğalgaz ve petrol tesislerinde “daha görünür” olacağını söyledi ve “herhangi bir saldırının müttefiklerle ele alınacağını” belirtti.

Norveç devlet enerji şirketi Equinor da, güvenlik önlemlerini artırdığını açıkladı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, kritik altyapı tesislerinin korunmasını sızıntıya en yakın ülke olan Danimarka’nın savunma bakanıyla görüştüklerini belirtti.

ABD’de de Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Avrupa’nın enerji güvenliğini koruma çalışmalarına devam edeceğini vurguladı.

Kuzey Akım 1 boru hattı, Rusya’nın St Petersburg kenti yakınlarından başlayıp, Baltık Denizi’nin altından 1200 kilometre boyunca Almanya’nın kuzeydoğusuna uzanıyor.

Sismoloji uzmanları, sızıntıların ortaya çıkmasından önce su altında patlamalar olduğunu bildirdi.

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi’nden Bjorn Lund “Bunların patlama olduğuna şüphe yok” dedi.

Oxford Enerji Çalışmaları Enstitüsü’nden Mike Fulwood da, sızıntılara çok büyük ihtimalle sabotajın neden olduğunu söyledi.

Fulwood BBC’ye yaptığı açıklamada “Su altındaki bir boru hattında sızıntı nadir görülür. 18 saat içinde 3 sızıntıysa büyük bir tesadüf” dedi.