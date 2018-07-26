Avrupalı otomobilcilerin yolunu ABD’li çiftçiler açtı

Açıklamada Avrupalı otomobilcilerin yüzünü güldürecek somut bir adım yoktu belki ama umulandan daha kısa bir süre içinde işlerin normale döneceğine dair ipuçları vardı. Gerçi toplantıdan ‘mutlu’ ayrılan Jean-Claude Juncker sabah uyandığında nasıl bir Trump twiti göreceğini düşünmekten uykuya dalamamış da olabilir ama ABD iş dünyasının, özellikle de Trump’a yakın cumhuriyetçi çevrelerin, gümrük duvarlarının karşılıklı olarak yükselmesinden sonra başkana yaptığı ‘kararını gözden geçir’ baskısı sonuç vermiş görünüyor.

Trump Avrupa’dan daha fazla soya fasulyesi ve sıvılaştırılmış doğal gaz ithalatı sözü aldı ama karşılığında da yelkenleri suya beklenen daha yakın indirdi.

ÖNCE ÇİFTÇİLER KAZAN KALDIRDI

Trump’un yüksek gümrük duvarlarından, ‘Serbest Ticaret Anlaşması’nı konuşmaya gerilemesinde doğrusunu söylemek gerekirse Avrupa’nın pek etkisi olmadı. Başkan büyük ölçüde seçmenine kulak verdi. Her ne kadar Salı günü çiftçilere özel 12 milyar dolarlık bir yardım paketinin devreye gireceği açıklandıysa da Trump’ın başlattığı ticaret savaşına ilk ciddi tepki onlardan geldi.

‘Serbest Ticaretten Yana Çiftçiler’ adı altında organize olan çiftçiler kısa vadede ülke yararına gibi görünen savaşın uzun vadede onarılması güç hasarlar vereceğini açık bir dille ifade ettiler. Bu sabaha karşı yapılan ‘ateşkesin’ şartlarından biri de AB’nin ABD’den daha fazla soya fasulyesi alması sözü olarak dikkat çekti.

Hatırlatmak gerekirse ABD’nin çelik ve alüminyuma koyduğu ek vergiye karşılık Türkiye’de tıpkı AB ülkeleri gibi 22 ürünle misilleme yapıp Dünya Ticaret Örgütü’ne gönderdiği tarifeyi değiştirmiş ve ABD’den ithal edilen otomobil, viski, kuruyemiş, pirinç ve tütün gibi tarım ürünlerinden alınacak ek vergi oranları artırmıştı.

EN UCUZ OTOMOBİL 1400 DOLAR ZAMLANACAK

İşin Türkiye’yi de yakından ilgilendiren otomotiv ayağına gelindiğinde ise daha ilginç bir tablo ortaya çıktığını ise araştırma kuruluşu ‘Peterson Institute for International Economics’ ortaya koydu. Buna göre otomobil ve otomobil yedek parçalarına konması düşünülen gümrük vergileri ABD’de satılan en ucuz otomobili 1400, lüks otomobillerin ise 7 bin dolara kadar daha pahalı hale getirecekti.

Nitekim Trump- Jean-Claude Juncker görüşmeleri başladığı sırada piyasa özellikle otomotiv alanında olumlu bir sonuç çıkmayacağını beklediğinden olsa gerek, borsalarda otomotiv hisse senetleri ciddi değer kaybetti. Yükselen gümrük duvarları çelik ve alüminyum fiyatlarını yükselttiğinden, GM hisseleri yüzde 6, efsane CEO’su Sergio Marchionne’nin kaybı da eklenen Fiat-Chrysler hisseleri de yüzde 12 geriledi. Ford da değer kaybedenler arasındaydı. Hatta marka bu nedenle ilk yarı finansal sonuçlarını açıklamayı borsanın kapanış saati sonrasına erteledi.

TÜRKİYE'NİN MASADA OLMASI ÇOK ÖNEMLİ

Türkiye ABD’ye AB’ye yaptığı büyüklükte otomobil ihraç etmiyor. Ancak bu ülke büyük potansiyeller barındırması açısından çok önemli, Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği verilerine göre bu yılın nisan ayında bu ülkeye 296 milyon 440 bin dolarlık ihracat yapıldı. Bu rakam iki yıl önce aynı dönemde 100 milyon dolar civarındaydı. ABD'ye 2017’de gerçekleştirilen otomotiv ihracatı ise, bir önceki yıla göre yüzde 101,05'lik rekor artışla 1 milyar 408 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.

Dolayısıyla önümüzdeki dönemde, otomotiv için önemli pazarlardan olan ABD’nin elde tutulması için, ABD-AB ‘cilveleşmesinin’ yakından izlenmesi ve muhtemel bir barış veya serbest ticaret anlaşmasında Türkiye’nin de masada olması ciddi önem arz ediyor.

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