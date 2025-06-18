AWS Türkiye’den üretken yapay zeka atağı!

Amazon Web Services (AWS), Access Partnership ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği “Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi” araştırmasının sonuçlarını İstanbul’daki basın toplantısında açıkladı. 9 ülkede 3.739 BT karar vericisinin görüşleriyle hazırlanan çalışma, üretken yapay zekanın (GenAI) iş süreçlerine entegrasyonunda çarpıcı trendleri gözler önüne serdi. AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk’un liderliğinde düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın iş dünyasını dönüştürme potansiyeli vurgulandı.

İşte araştırmadan öne çıkanlar...

CHİEF AI OFFİCER’LARIN YÜKSELİŞİ

Yapay zeka, stratejik bir öncelik haline gelirken, kuruluşların yüzde 60’ı bir Chief AI Officer atamış durumda. Yüzde 26’sı ise 2026’ya kadar bu pozisyonu oluşturmayı planlıyor, bu da yapay zeka liderliğinin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor.

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YETENEK AÇIĞINI KAPATMA ÇABASI

Her 10 kuruluştan 9’u, 2025’te üretken yapay zeka uzmanlarını işe almayı hedefliyor. Kuruluşların yüzde 25’i, yeni pozisyonların en az yarısında GenAI becerileri arayacak. BT sektöründe bu oran yüzde 35, üretim sektöründe ise yüzde 28. Ayrıca, yüzde 56’sı GenAI eğitim programlarını başlatmışken, yüzde 19’u 2025 sonuna kadar bu programları devreye alacak.