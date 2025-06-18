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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka AWS Türkiye’den üretken yapay zeka atağı! - “Her 10 kuruluştan 9’u GenAI uzmanları işe alacak” - Teknoloji Haberleri

        AWS Türkiye’den üretken yapay zeka atağı!

        AWS'nin "Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi" araştırması, kuruluşların yapay zeka dönüşümüne hızla adapte olduğunu ortaya koydu. Chief AI Officer pozisyonlarının yükselişi, yetenek açığını kapatmak için eğitim yatırımları ve hibrit yaklaşımlar, iş dünyasının GenAI yolculuğunda öne çıkıyor.

        Giriş: 18.06.2025 - 16:32 Güncelleme: 18.06.2025 - 16:32
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        AWS Türkiye'den üretken yapay zeka atağı
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        Amazon Web Services (AWS), Access Partnership ile iş birliği yaparak gerçekleştirdiği “Üretken Yapay Zeka Adaptasyon Endeksi” araştırmasının sonuçlarını İstanbul’daki basın toplantısında açıkladı. 9 ülkede 3.739 BT karar vericisinin görüşleriyle hazırlanan çalışma, üretken yapay zekanın (GenAI) iş süreçlerine entegrasyonunda çarpıcı trendleri gözler önüne serdi. AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk’un liderliğinde düzenlenen etkinlikte, yapay zekanın iş dünyasını dönüştürme potansiyeli vurgulandı.

        İşte araştırmadan öne çıkanlar...

        CHİEF AI OFFİCER’LARIN YÜKSELİŞİ

        Yapay zeka, stratejik bir öncelik haline gelirken, kuruluşların yüzde 60’ı bir Chief AI Officer atamış durumda. Yüzde 26’sı ise 2026’ya kadar bu pozisyonu oluşturmayı planlıyor, bu da yapay zeka liderliğinin kritik bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor.

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        YETENEK AÇIĞINI KAPATMA ÇABASI

        Her 10 kuruluştan 9’u, 2025’te üretken yapay zeka uzmanlarını işe almayı hedefliyor. Kuruluşların yüzde 25’i, yeni pozisyonların en az yarısında GenAI becerileri arayacak. BT sektöründe bu oran yüzde 35, üretim sektöründe ise yüzde 28. Ayrıca, yüzde 56’sı GenAI eğitim programlarını başlatmışken, yüzde 19’u 2025 sonuna kadar bu programları devreye alacak.

        HİBRİT YAKLAŞIM ÖN PLANDA

        Kuruluşların yüzde 40’ı hazır GenAI modellerini kullanmayı planlarken, yüzde 58’i bu modeller üzerine özel uygulamalar geliştirmeyi hedefliyor. Yüzde 55’i ince ayar yapılmış modellerle özel çözümler üretmeyi planlıyor. Şirket içi sıfırdan model geliştirenlerin oranı ise yalnızca yüzde 25.

        AWS’DEN DÖNÜŞÜM VURGUSU

        AWS Türkiye Genel Müdürü Berrin Özselçuk, toplantıda yaptığı konuşmada, “Üretken yapay zeka, rutin görevleri otomatikleştirerek çalışanların inovasyona odaklanmasını sağlıyor. Mobil cihazlarla erişilebilir hale gelen bu teknoloji, her ölçekteki kuruluşa yayılıyor. AWS olarak, müşterilerimizin bu dönüşümden en iyi şekilde faydalanması için yanlarındayız,” dedi. Özselçuk, kuruluşların GenAI’den yararlanmak için değişim yönetimi, eğitim engellerini aşma ve stratejik ortaklıklarla ilerleme gerektiğini vurguladı.

        GELECEĞE YÖNELİK ADIMLAR

        Araştırma, kuruluşların GenAI’yi benimseme sürecinde hem iç yeteneklerini geliştirdiğini hem de dış uzmanlıktan faydalandığını gösteriyor. AWS, bulut tabanlı çözümler ve eğitim programlarıyla bu süreçte kilit bir rol oynuyor. Toplantıda, AWS’nin yapay zeka odaklı hizmetlerinin dijital dönüşümü hızlandırdığına dikkat çekildi.

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