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Ay'da tarım yapmak için ilk adım atıldı

Avrupa Uzay Ajansı, hidroponik bir yöntem kullanarak Ay'da çiftçilik yapmak için yeni bir proje başlattı. Bu yöntem, dikey tarımda da kullanılıyor ve işe yaraması durumunda insanlığın Ay'da kalıcı bir varlık sağlaması için büyük bir adım olacak.

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  • Ay'da hidroponik yöntem kullanarak çiftçilik yapmak için ilk adım atıldı

    Bilim, Dünya dışındaki gezegenlerde de yaşamak için yeni yollar keşfetmeye çalışıyor. Hâlihazırda, Mars'ta yaşamak için yoğun çalışmalar sürüyor. Peki ya Ay? Görünüşe göre, bilimin onun için de bir planı var.
  • Ay'da hidroponik yöntem kullanarak çiftçilik yapmak için ilk adım atıldı

    Avrupa Uzay Ajansı, Ay'da çiftçilik yapmak için ilk adımı attı. Norveçli bir firma ile iş birliği yapan ESA, Ay toprağını gübreye dönüştürmek için çalışıyor. Bu, insanlığın Ay'da kalıcı bir varlık sağlaması için çok önemli bir adım.
  • Ay'da hidroponik yöntem kullanarak çiftçilik yapmak için ilk adım atıldı

    Yeni proje, Ay toprağında büyüyen bitkiler üzerine yapılan önceki araştırmalardan yararlanıyor. Bu inanılmaz derecede zorlu bir girişim çünkü Ay toprağı, Dünya'daki bitki büyümesinden kısmen sorumlu olan nitrojen bileşiklerinden yoksun.
  • Ay'da hidroponik yöntem kullanarak çiftçilik yapmak için ilk adım atıldı

    Bunun için bitkilerin toprak yerine besin açısından zengin suda yetiştirildiği "hidroponik" denilen bir yöntem kullanılacak. Dikey tarım için kullanılan bu yöntem, Ay'da çiftçilik yapmanın yeni yolu olabilir. 
  • Ay'da hidroponik yöntem kullanarak çiftçilik yapmak için ilk adım atıldı

    Proje, 100.000 € (yaklaşık 106.000 $) bütçeye sahip ve 2023'ün sonuna kadar sürmesi bekleniyor.

    Kaynak: Interesting Engineering

 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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