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Google'dan ChatGPT'ye rakip yapay zekâ uygulaması: Bard

Son zamanlarda tüm dünya yoğun bir şekilde, yapay zekâ uygulaması olan ChatGPT'yi kullanırken, Google bu duruma karşı daha fazla sessiz kalamadı ve uygulamaya karşı yeni bir yapay zekâ modeli üzerinde çalıştığını duyurdu.

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  • Google'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka uygulaması: Bard

    Google'ın CEO'su Sundar Pichai, yayınladığı bir blog yazısıyla Google'ın yeni bir yapay zekâ programı üzerinde çalıştığını duyurdu: Bard.

    Bard, tıpkı ChatGPT gibi sorulara yanıt veren bir yapay zekâ uygulaması. Yazıda, Bard'ın yeteneklerinden şöyle bahsediliyor;
  • Google'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka uygulaması: Bard

    Bard, yaratıcılık için bir çıkış noktası ve merak için bir fırlatma rampası olabilir ve NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndaki yeni keşiflerini 9 yaşındaki bir çocuğa açıklamanıza veya futboldaki en iyi forvetler hakkında hemen şimdi daha fazla bilgi edinmenize ve ardından tatbikatlar yapmanıza yardımcı olabilir.
  • Google'dan ChatGPT'ye rakip yapay zeka uygulaması: Bard

    Bard isimli yapay zekâ uygulaması, henüz beta sürümünde test ediliyor ancak yazıda, halka açıldıktan sonra elde edilen geri dönüşlerle uygulamanın zamanla çok daha iyi bir hale getirileceği de vurgulanıyor. 

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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