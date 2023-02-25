Bard, yaratıcılık için bir çıkış noktası ve merak için bir fırlatma rampası olabilir ve NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'ndaki yeni keşiflerini 9 yaşındaki bir çocuğa açıklamanıza veya futboldaki en iyi forvetler hakkında hemen şimdi daha fazla bilgi edinmenize ve ardından tatbikatlar yapmanıza yardımcı olabilir.