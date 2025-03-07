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        Haberler Ekonomi Teknoloji Ay'ın güney kutbunu keşfedecekler - Teknoloji Haberleri

        Ay'ın güney kutbunu keşfedecekler

        ABD'li özel şirket Intuitive Machines'e ait uzay aracı, güney kutbunu keşfetmek üzere Ay'a inişini tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2025 - 00:34 Güncelleme: 07.03.2025 - 00:34
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        Ay'ın güney kutbunu keşfedecekler
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        "IM-2" misyonu kapsamında fırlatılan "Athena" isimli uzay aracının planlandığı gibi Ay'a indiği açıklandı.

        Misyon yetkilisi Tim Crain, inişin başarılı olduğunu ancak aracın yüzeye düz mü yoksa yan mı indiğinin henüz teyit edilemediğini bildirdi.

        Teyitten sonra araçtan verilerin doğru şekilde alınabileceğini belirten Crain, çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

        Athena aracı, Ay'ın güney kutbunda araştırma yapmak amacıyla bir buz matkabı, bir dron ve iki rover taşıyor.

        ABD Havacılık ve Uzay Ajansına göre Athena'nın yapacağı deneyler, astronotların Ay'a dönüşünde kilit rol oynayacak.

        Athena, SpaceX üretimi Falcon 9 roketiyle şubat sonunda ABD'nin Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden fırlatılmıştı.

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        Intuitive Machines şirketinin "IM-1" misyonu kapsamında fırlatılan "Odysseus" adlı uzay aracı, Şubat 2024'te iniş yaptığı Ay'da yan yatmıştı.

        ABD'li şirket Firefly Aerospace'in, toz toplamak ve yüzeyin sıcaklığını ölçmek üzere fırlatılan "Blue Ghost" uzay aracı da 2 Mart'ta başarıyla Ay'a inmişti.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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