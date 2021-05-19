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Japonya merkezli teknoloji şirketi Epson, genel amaçlı uzay robotları geliştiren GITAI Inc. ile işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan ortaklıkla Ay ve Mars görevlerinde uzay istasyonları inşası ve kalıntılarının temizlenmesi için işçi robotlar üretilecek. İşçi robotlarla uzay çalışmalarında güvenliğin artırılması ve maliyetlerin de düşürülmesi amaçlanıyor.

Uzayda genel iş gücü, eğitim ve nakliye maliyetleri nedeniyle tehlikeli ve pahalı olma potansiyeline sahip. Buna yanıt olarak GITAI, uzay geliştirme çalışmalarını hem güvenli hem de uygun fiyatlı hale getirebilecek genel amaçlı robotların geliştirilmesi yoluyla, astronotların üzerindeki riski ve yükü azaltmayı hedefliyor. Böylelikle uzay işçiliği söz konusu olduğunda toplam nakliye ve eğitim maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi planlıanıyor.

UZAYDA İŞGÜCÜ GEREKSİNİMLERİ KARŞILANACAK

Yapılan ortaklıkla Ay'ın yüzeyinde kaynak geliştirme, ek Mars keşif görevleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ticarileştirilmesi dahil olmak üzere artan uzay geliştirme çalışmalarına yanıt verilecek. Ayrıca Ay ve Mars'ta yeni uzay istasyonlarıyla üslerinin inşası ve mekik kalıntılarının temizlenmesi gibi uzayda işgücüne yönelik gereksinimler karşılanacak.

Epson, robotik çözümler de dahil olmak üzere çeşitli GITAI temel teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştıracak, mühendisleri GITAI'ye gönderecek ve personel değişimleri yoluyla açık inovasyonu aktif olarak teşvik edecek.