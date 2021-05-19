Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTeknolojiAy ve Mars görevleri için uzay işçisi robotlar geliyor - Haberler
ABONE OL

Ay ve Mars görevleri için uzay işçisi robotlara yatırım yapacaklar

Epson, genel amaçlı uzay robotları geliştiren GITAI Inc. ile işbirliğine gitti. Yapılan ortaklıkla Ay ve Mars keşif görevlerinde uzay istasyonları inşası ve kalıntılarının temizlenmesi için işçi robotlar üretilecek.

Ay ve Mars görevleri için uzay işçisi robotlar geliyor - Haberler
HABERTURK.COM

Japonya merkezli teknoloji şirketi Epson, genel amaçlı uzay robotları geliştiren GITAI Inc. ile işbirliği yaptığını duyurdu. Yapılan ortaklıkla Ay ve Mars görevlerinde uzay istasyonları inşası ve kalıntılarının temizlenmesi için işçi robotlar üretilecek. İşçi robotlarla uzay çalışmalarında güvenliğin artırılması ve maliyetlerin de düşürülmesi amaçlanıyor.

Uzayda genel iş gücü, eğitim ve nakliye maliyetleri nedeniyle tehlikeli ve pahalı olma potansiyeline sahip. Buna yanıt olarak GITAI, uzay geliştirme çalışmalarını hem güvenli hem de uygun fiyatlı hale getirebilecek genel amaçlı robotların geliştirilmesi yoluyla, astronotların üzerindeki riski ve yükü azaltmayı hedefliyor. Böylelikle uzay işçiliği söz konusu olduğunda toplam nakliye ve eğitim maliyetinin önemli ölçüde düşürülmesi planlıanıyor.

UZAYDA İŞGÜCÜ GEREKSİNİMLERİ KARŞILANACAK

Yapılan ortaklıkla Ay'ın yüzeyinde kaynak geliştirme, ek Mars keşif görevleri ve Uluslararası Uzay İstasyonu’nun ticarileştirilmesi dahil olmak üzere artan uzay geliştirme çalışmalarına yanıt verilecek. Ayrıca Ay ve Mars'ta yeni uzay istasyonlarıyla üslerinin inşası ve mekik kalıntılarının temizlenmesi gibi uzayda işgücüne yönelik gereksinimler karşılanacak.

Epson, robotik çözümler de dahil olmak üzere çeşitli GITAI temel teknolojilerinin uygulanabilirliğini araştıracak, mühendisleri GITAI'ye gönderecek ve personel değişimleri yoluyla açık inovasyonu aktif olarak teşvik edecek.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İzmir'in e-ticaret karnesini çıkardılar - Haberler
TEKNOLOJİİzmir'den Türkiye'ye en çok ne satılıyor?
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitch kanalı açtı - Haberler
TEKNOLOJİTwitch'te kanal açtı
Tam kapanma sonrası İstanbul'un hareketliliği ne oldu? Haberler
TEKNOLOJİİstanbul 'kapanma'yı bir günde unuttu!
BtcTurk'e Temmuz 2018'den önce üye olanların bilgileri sızdırıldı
TEKNOLOJİBtcTurk'ten veri ihlali açıklaması
Zula 19 Mayıs Turnuvası düzenliyor - Haberler
TEKNOLOJİ19 Mayıs'a özel turnuva
Thodex cüzdanlarındaki kripto paralara ne oldu? Haberler
TEKNOLOJİThodex’teki kripto paralara ne oldu?
İşte kapıdan dışarı çıkmadan gezebileceğiniz ünlü isimlerin evleri - Haberler
TEKNOLOJİÜnlülerin evlerini sanal olarak gezin!
Evden e-ticaret yapacaklar nelere dikkat etmeli? Haberler
TEKNOLOJİ5 adımda evden e-ticaret
Ericsson, Samsung ile küresel patent anlaşması imzaladı - Haberler
TEKNOLOJİPatent için anlaştılar
Telefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti - Haberler
TEKNOLOJİTelefon numarası taşıyanlar 153 milyonu geçti