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        Haberler Magazin Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnızlara destek mesajı: Gerçek tek başınalık çok daha kıymetli - Magazin haberleri

        Aydilge'den Sevgililer Günü'nde yalnızlara destek mesajı: Gerçek tek başınalık çok daha kıymetli

        Ünlü şarkıcı Aydilge, 14 Şubat Sevgililer Günü'ne yalnız giren takipçileri için bir paylaşımda bulundu. Aydilge, "Gerçek bir tek başınalık çok daha kıymetli" ifadelerini kullanarak yalnızlığın değerine vurgu yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.02.2025 - 20:52 Güncelleme: 13.02.2025 - 20:52
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        Sevgililer Günü'ne yalnız girenlere destek verdi
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        Her yıl 14 Şubat'ta kutlanan Sevgililer Günü, dünyada aşıkların sevgilerini ifade ettiği özel bir gün olarak kabul ediliyor. Çiftler, bu özel günde romantik hediyeler ve sürprizlerle birbirlerine olan sevgilerini gösteriyor.

        Ancak, yalnız olanlar için de bu gün bazen duygusal olarak zorlayıcı olabiliyor. Yalnız geçirenler, Sevgililer Günü'nün etkisiyle daha da yalnız hissedebiliyor. Bu duruma dikkat çeken Aydilge, Sevgililer Günü'ne yalnız giren takipçilerine yönelik paylaşımıda bulundu.

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        "KÖTÜ OLAN, YALNIZLIKTAN ZİYADE BERABERKEN YALNIZ HİSSETTİRİLMEKTİR"

        Şarkıcı paylaşımında şu ifadeleri kullandı; "Sevgililer Günü nedeniyle yalnızlığının üzerine tuz basıldığını hisseden tüm güzel insanlara söylemek isterim ki sahte bir ilişkideyim hissindense, gerçek bir tek başınalık çok daha kıymetli. Kötü olan, yalnızlıktan ziyade beraberken yalnız hissettirilmek"

        Fotoğraflar: Instagram

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        #Aydilge
        #Sevgililer Günü
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