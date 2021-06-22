Duygusal bir yazı kaleme alan 41 yaşındaki şarkıcı, aynı zamanda takipçilerine evlilikle ilgili tavsiyelerde bulundu.

Aydilge, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Bizim evlilik yıl dönümümüz... Üç yılı geride bıraktık. Buradan eşime övgüler düzüp, aşkımın büyüklüğünü anlatmak istemiyorum. Çünkü bunu Instagram'dan özlü sözler dökerek değil, gözünün içine bakarak ve kalbimi ortaya koyarak yapmayı tercih ediyorum. Ama evlilikle ilgili bazı paylaşmak istediklerim var sizlerle. Bunlar benim düşüncem tabii, ama belki size de iyi gelir...