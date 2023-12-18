Nazilli'de iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki trafik kazasında bir kişi yaralandı.

A.K. idaresindeki 09 CAZ 76 plakalı otomobil Zafer Mahallesi 85 Sokak kesişiminde S.K'nin kullandığı 09 SK 765 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada yaralanan A.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

S.K, ifade işlemleri için karakola götürüldü.

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