Aydın'da kaçak kazıya suçüstü: 1 gözaltı

AYDIN'ınKuşadası ilçesinde kaçak kazı yapan M.N.T., suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kirazlı Mahallesi Belen Tepesi mevkiSinde kaçak kazı yapıldığı bilgisi aldı. İhbarla operasyon düzenleyen ekipler, kaçak kazı yaptığı belirlenen M.N.T.'yi suçüstü yakaladı. Kaçak kazıda kullanılan çeşitli eşyalara da el konuldu. Gözaltına alınan M.N.T.'nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.