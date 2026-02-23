Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 14:05 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

        Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı.

        Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında tartışma yaşandı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı.

        İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi.

        Karnından ve göğsünden yaralanan F.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        DEM Parti'nin ismi de yapısı da değişiyor
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        LGS için ikili kontenjan modeli
        LGS için ikili kontenjan modeli
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Beşiktaş'ta yeniler fark yarattı!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Aylin'in ölümünde akran zorbalığı iddiası!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        NYT: Trump önce hedefli ardından kapsamlı saldırı planlıyor
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        Eşi ve oğlu da gözaltında! Dinamitle öldü uçuruma atıldı!
        New York'ta acil durum ilan edildi
        New York'ta acil durum ilan edildi
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Avrupa'da destan ligde hüsran!
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        "El Mencho" öldürüldü, Meksika karıştı!
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        Hadise'den açıklama
        Hadise'den açıklama
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        Kızının karaciğeriyle hayata tutunacaktı! Ameliyata saatler kala nakil sırası geldi
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        "Araçtan duman çıkıyor" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        "Araçtan duman çıkıyor" ihbarı ekipleri harekete geçirdi
        Başkan Ercan: "Yeni haftaya tam gaz hizmetlerle başladık"
        Başkan Ercan: "Yeni haftaya tam gaz hizmetlerle başladık"
        Yaylakavak Barajı tam doluluğa ulaştı
        Yaylakavak Barajı tam doluluğa ulaştı
        Uçurumda bulunan cesetle ilgili eşi ve oğlu dahil 9 gözaltı
        Uçurumda bulunan cesetle ilgili eşi ve oğlu dahil 9 gözaltı
        Didimli kadınlar ürünlerini halkla buluşturacak
        Didimli kadınlar ürünlerini halkla buluşturacak
        Dinamit patlamasıyla ölen şahsın uçuruma atıldığı iddiası
        Dinamit patlamasıyla ölen şahsın uçuruma atıldığı iddiası