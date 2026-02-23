Aydın'da bir kişi tartıştığı kayınpederini bıçakla yaraladı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan tartışmada kayınpederini bıçakla yaralayan şüpheli gözaltına alındı. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde meydana gelen olayda, Ö.K. ile kayınpederi F.K. arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine kayınpederini bıçaklayan zanlı, evden kaçtı. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri belirtilen adrese sevk edildi. Karnından ve göğsünden yaralanan F.K, ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis ekiplerince yakalanan şüpheli Ö.K, ifade işlemler için emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.