Aydın'da taşkın sonucu su altında kalan tarım arazilerinde balık avlanıyor

Aydın'ın Söke ilçesinde Büyük Menderes Nehri ile çevredeki derelerin taşması sonucu su altında kalan tarım arazilerinde çiftçiler ve balıkçılar balık avladı.



Kentte etkili olan yağışların ardından yaşanan taşkında Sarıkemer, Avşar, Yeşilköy ve Akçakaya mahallelerindeki buğday ve arpa ekili tarım arazileri suyla doldu.



Suların yanı sıra sudaki balıkların bir kısmı da tarım arazilerine geçti.



Bölgedeki bazı balıkçılar ve çiftçiler kayıkla açıldıkları suda balık avladı.



AA muhabirine açıklama yapan Yeşilköy Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Fahrettin Öztürk, buğday tarlasının içine ağ attıklarını belirterek, "Bugün henüz balık yakalayamadık dün biraz yakalamıştık." dedi.

