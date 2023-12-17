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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 21:01 Güncelleme: 17.12.2023 - 21:01
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        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde iki otomobilin karıştığı kazada biri çocuk 7 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Bağarası istikametinde seyir halinde olan İ.Y. idaresindeki 09 RS 901 plakalı otomobile, N.Y. idaresindeki 09 S 6161 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarptı. Çarpmanın etkisiyle her iki araç şarampole yuvarlanarak devrildi.

        Kazada her iki aracın sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan G.N.T, H.Y, T.Y, T.Y. ve Y.A.Y. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları alandan kurtarıldı. Biri çocuk 7 yaralı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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