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        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı

        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 01:04 Güncelleme: 18.12.2023 - 01:04
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        Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta, B.A, S.Ç, M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla H.E'yi yaraladı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        H.E, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Polis, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen B.A, S.Ç. ve M.T'yi gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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