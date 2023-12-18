Aydın'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada silahla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Aydoğdu Sokak'ta, B.A, S.Ç, M.T. ile H.E. ve E.E. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, B.A, tabancayla H.E'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
H.E, sağlık ekiplerince Germencik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edilen H.E'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Polis, çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlenen B.A, S.Ç. ve M.T'yi gözaltına alındı.
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