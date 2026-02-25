Canlı
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri Haberleri

        Aydın'da çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın söndürüldü

        Aydın'ın Koçarlı ilçesinde çam fıstığı işleme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2026 - 12:12 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, Çallı Mahallesinde muhtar Bayram Karatosun'a ait çam fıstığı işleme tesisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın sonrası iş yerinde hasar oluştu.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

