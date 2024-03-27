Ayla Algan'ın adı ölümsüzleşti
2024'ün Ocak ayında hayata veda eden müzisyen ve oyuncu Ayla Algan'ın adı Nişantaşı'nda oturduğu evin sokağına verilecek. Haberi alan merhum sanatçının kızı Sevi Algan, duygusal anlar yaşadı
Müzisyen ve oyuncu Ayla Algan, 2024'ün Ocak ayında senaryo okurken geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 86 yaşında vefat etmişti.
Ayla Algan'ın kızı Sevi Algan; Şişli Belediye Başkan Adayı Resul Emrah Şahin'in verdiği iftar yemeğinde güzel bir sürprizle karşılaştı. Annesinin adının, Nişantaşı'nda yaşadığı evin sokağına verileceğini orada öğrenen Sevi Algan, büyük bir gurur ve mutluluk yaşadı.
Sevi Algan, duygularını şu sözlerle ifade etti: Ne desem bilemiyorum, gurur duydum ve onurlandım, görseydi o da çok mutlu olurdu, çok teşekkür ederim.
İftar yemeğine katılanlar arasında Haldun Dormen de vardı. Duayen sanatçı için de Fulya'da kendi adını taşıyan kültür merkezi yapılacağının açıklanması, Dormen'i çok duygulandırırdı. 95 aşındaki oyuncu; "Ne desem bilemiyorum, duymuştum ama bugün söylenmesi çok sürpriz oldu, çok teşekkür ederim, umarım gerçekleşir" dedi.