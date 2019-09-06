Yaklaşık 2.5 yıldır yasaklı olan internet ansiklopedisi Wikipedia sitesinin tamamına erişimin engellenmesi kararının Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündemine geliyor. Yüksek Mahkeme 11 Eylül'de Wikipedia'nın tamamına erişimin engellenmesi kararı verilmesinin ifade özgürlüğünü ihlal edip etmediği değerlendirilecek. Wikipedia hukuki yolların tüketilmesinin ardından 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

AİHM 7 SORU YÖNELTTİ

Öte yandan Wikipedia'nın Türkiye'de erişime engellenmesiyle ilgili olarak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne yaptığı başvuru görüşülmeye başlandı. Wikimedia Vakfı'nın, Wikipedia'nın tamamına yönelik erişim engelinin ifade özgürlüğünün ihlali olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu değerlendiren AİHM, davanın taraflarına konuyla ilgili olarak 7 soru yöneltti. Mahkeme, Türkiye'den sorulan soruları 24 Ekim 2019 tarihine kadar yanıtlamasını istedi. AİHM başvuruları sadece etkin iç hukuk yolları tüketildikten sonra yapılabiliyor.

WIKIPEDIA NEDEN ERİŞİME ENGELLENMİŞTİ?

Wikipedia'nın tüm dillerdeki edisyonları 29 Nisan 2017'de Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından Türkiye'den erişime engellenmişti. "Türkiye'yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" erişime engel olarak gösterilirken daha sonra Wikipedia'nın İngilizce edisyonunda yer alan 'Kuzey Suriye'de Türk işgali', 'Suriye İç Savaşı'na yabancı müdahalesi' ve 'Devlet destekli terörizm' maddelerinde Türkiye ile ilgili yer alan ifadelerin erişim engeline neden olduğu belirtildi.

TALEP REDDEDİLMİŞTİ

Dönemin Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, erişim engelinden bir süre sonra yaptığı açıklamada, "Yanlış bilgileri kaldırsınlar, yayınlara izin verelim" ifadelerini kullanmıştı. 5 Mayıs 2017'de Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurarak kararın kaldırılmasını talep etmiş ancak talep reddedilmişti.

Bunun üzerine vakıf 9 Mayıs 2017'de Anayasa Mahkemesi'ne erişim engelinin kaldırılması talebiyle başvuru yapmıştı.