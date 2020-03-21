Babil 9. son bölümüyle bu akşam ekranlardaydı. Babil'de Eda ile İrfan oğullarının ameliyatını beklerken hayatlarının en zorlu sınavını verdiler. İrfan, borçları yüzünden iyice köşeye sıkışmış durumda. Babil 10. yeni bölüm fragmanı ve 9. son bölüm özeti haberimizde.

BABİL 10. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

BABİL 9. SON BÖLÜM ÖZETİ

En Zor Sınav

İrfan ve Eda, hastane koridorlunda evlatlarını beklerken hayatlarının en zor sınavını veriyor. Deniz’in ameliyatından sonra İrfan’ın Süleyman’a verdiği ödeme sözünü tutması gerek.

Fakat işler Hakan’ın da dahil olmasıyla daha da sarpa sarıyor. Süleyman, hiçbir koşulda insafının olmadığını göstermek için İrfan ve Egemen’e sağlam bir gözdağı veriyor. Ayşe ise Süleyman’a dair daha fazla bilgi edinebilmek için Hakan’la yakınlaşmak zorunda kalıyor.

Kudret’in İlay’a düzenlediği kumpası öğrenen Süleyman, Kudret’le yüzleşiyor. Deniz sağlığına kavuşabilecek mi? İrfan, Süleyman’a verdiği sözü tutabilecek mi? Kudret, Süleyman’ın hiddetinden nasıl kurtulacak?