Babil neden yok? Babil yeni bölüm ne zaman? soruları, dizinin yeni bölümünü 28 Şubat Star TV yayın akışında göremeyen izleyicilerin gündeminde. Babil dizisi yayınlandığı ilk günden itibaren konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicilerin dikkatini çeken yapımlar arasında yer alıyor. Babil dizisindeki son durum haberimizde.

BABİL NEDEN YOK?

Babil dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin neden yayınlanmadığı ile ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak İdlib'ten gelen acı şehit haberinin ardından kanal yönetiminin bu kararı verdiği düşünülüyor. Bugün bazı kanallar bazı yayınlarını ekranlara getirmemişti. Ayrıca Babil dizisinin resmi Instagram hesabından "İdlib'de şehit düşen Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı dileriz." mesajı paylaşıldı.

BABİL YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Star TV'nin resmi sitesinde yer alan bilgiye göre, Babil dizisi 6 Mart Cuma günü 7. yeni bölümüyle ekranlarda olacak.

BABİL 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Zaman Daralıyor

En yakın arkadaşı tarafından sırtından vurulan İrfan, Egemen’le yüzleşir. Deniz’in ameliyatı için zaman daralırken, Süleyman verdiği borcu geri almanın peşine düşer. İlay, parayı bulup borçlarını ödemeleri için İrfan ve Egemen’i bir araya getirmeye çalışır.

Hakan’ın Ayşe’ye olan duyguları konusunda ciddi olduğunu fark eden Kudret, Ayşe’yi daha yakından tanımanın yollarını arar. İrfan, Egemen’i yaptığı büyük hainlik karşısında affedebilecek mi?

Deniz, bütün bu aksilikler içinde sağlığına kavuşabilecek mi? Babil’de hayat bütün heyecanıyla devam ediyor.