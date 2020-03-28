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Babil son bölüm! Babil 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil 10. son bölüm Star TV ekranlarında izleyicisi ile buluştu. Babil'in son bölümünde İrfan'ın boşanma kararı Eda'yı korkutuyor. Peki, Babil 11. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Babil

Babil son bölüm izlendi. Babil 10. son bölümünde, İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor.

BABİL 11. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Babil 11. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Kanal tarafından yayınlanır yayınlanmaz haber sayfamızda da olacaktır.

BABİL SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

İrfan’ın ani boşanma kararını anlamaya çalışan Eda, İrfan’ı kaybetme korkusuyla savrulur. Kudret’in geçmişine hakim olmak istediği Ayşe, Süleyman’ın karanlık işlerinin peşinde Kudret’in ayağına geliyor. Süleyman, İlay’ı geri kazanmaya çalışırken İrfan’ı amansız bir tehlikenin ortasına atıyor. Kudret ile Süleyman’ın restleşmeleri gitgide kızışıyor. Ayşe’nin gizli kapaklı halleri Mert’in dikkatini çekiyor. İrfan, Eda’yı boşanmaya ikna edebilecek mi? Süleyman, İlay’ı geri kazanabilecek mi? Ayşe’nin polis kimliği açığa çıkacak mı?

 

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