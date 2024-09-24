SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni sezonda izleyicilerle buluşmasına saatler kaldı.

SHOW TV'nin geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' bu akşam, saat 20.00'de ekranlara yansıyacak.

Yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 17'nci bölümünde; Bahar ve Timur’un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. 'Yeni Hayata Merhaba' partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar’ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar’ı hastanede de zor günler bekliyordur. Peran Vakfı Hastanesi’nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar’a ve tüm ekibe kök söktürecektir. Aziz Uras, anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren’i şikayet eder. Süreyya’nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren’in Süreyya ile geçmişi, Timur’un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar. Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.