Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’, bu akşam saat 20.00'de

        ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’, bu akşam saat 20.00'de

        Geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın ikinci sezonu, bu akşam başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2024 - 13:22 Güncelleme: 24.09.2024 - 14:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Bahar'ın ikinci sezonu başlıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni sezonda izleyicilerle buluşmasına saatler kaldı.

        SHOW TV'nin geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' bu akşam, saat 20.00'de ekranlara yansıyacak.

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın senaryosunu; Ayça Üzüm yazarken, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor.

        Bahar yeni sezon oyuncuları!
        Bahar yeni sezon oyuncuları! Haberi Görüntüle

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Büşra Pekin (Süreyya), Ecem Özkaya (Rengin), Elçin Afacan (Eylem), Füsun Demirel (Gülçiçek), Elit Andaç Çam (Çağla), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

        REKLAM

        Yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 17'nci bölümünde; Bahar ve Timur’un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. 'Yeni Hayata Merhaba' partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar’ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar’ı hastanede de zor günler bekliyordur. Peran Vakfı Hastanesi’nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar’a ve tüm ekibe kök söktürecektir. Aziz Uras, anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren’i şikayet eder. Süreyya’nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren’in Süreyya ile geçmişi, Timur’un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar. Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.

        REKLAM

        'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?
        #Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın? yeni sezon
        #demet evgar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        Bayrampaşa'da park yeri savaşı: Pompalıyla dehşet saçtı
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        "Borsa ve kripto vergileri gündemimizden düştü"
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Kadın öğretmene erkek öğrenciye cinsel tacizden 14.5 yıl hapis!
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Bakanlıktan abonelik hizmetlerine yönelik yanıltıcı uygulamalara ceza
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Sayıştay'dan 'çifte harç' tespiti
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Motosikletli haraç çetesi ortalığı savaş alanına çevirdi!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Kadıköy fatihi Muslera!
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Sayıştay tasarruf tedbirlerine aykırı harcamalar tespit etti
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Dursun Özbek, Habertürk TV ve HT Spor'da!
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Kardiyologlar uyarıyor: Göz ardı etmemeniz gereken 9 ilginç semptom
        Osimhen'e Çizme kancası!
        Osimhen'e Çizme kancası!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        "Kilo alamıyorum" demişti... Fenomenin acı sonu!
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Sıra dışı avukatla anlaştılar
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        Bebek maması olmadan önce insanlar ne yapıyordu?
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        EYT ile emeklilik yaşı 4 yıl azaldı
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Bir araçta arama yapıldı! Değeri 66 milyon TL! Tam 22 külçe!
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Hizbullah'ın komuta kademesinde ağır kayıplar
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Polis tarafından aranırken eski sevgilisini öldürdü!
        Veda töreni düzenlendi
        Veda töreni düzenlendi
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?
        Bazı çocuklar neden yemek seçer?