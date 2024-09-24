‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’, bu akşam saat 20.00'de
Geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın ikinci sezonu, bu akşam başlayacak
SHOW TV’de ekrana gelen, yapımcılığını MF Yapım’ın üstlendiği 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın yeni sezonda izleyicilerle buluşmasına saatler kaldı.
SHOW TV'nin geçtiğimiz sezonunun büyük ilgi gören dizilerinden 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?' bu akşam, saat 20.00'de ekranlara yansıyacak.
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın senaryosunu; Ayça Üzüm yazarken, yönetmenliğini Neslihan Yeşilyurt yapıyor.
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın kadrosunda; Demet Evgar (Bahar), Buğra Gülsoy (Evren), Mehmet Yılmaz Ak (Timur), Büşra Pekin (Süreyya), Ecem Özkaya (Rengin), Elçin Afacan (Eylem), Füsun Demirel (Gülçiçek), Elit Andaç Çam (Çağla), Demirhan Demircioğlu (Aziz Uras), Nil Sude Albayrak (Seren), Alisa Sezen Sever (Umay), Hasan Şahintürk (Reha), Sena Mia Kalıp (Parla) ve Hatice Aslan (Nevra) gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.
Yeni sezonunda da izleyicileri ekran başına kilitleyecek olan ‘Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?’ın 17'nci bölümünde; Bahar ve Timur’un riskli ameliyatının üzerinden bir ay geçmiştir. 'Yeni Hayata Merhaba' partisinde sevdikleriyle eğlenen Bahar’ın neşesi, tatsız bir olayla yarım kalır. Büyük bir sırrı herkesten saklamanın ağırlığı altında ezilen Bahar’ı hastanede de zor günler bekliyordur. Peran Vakfı Hastanesi’nde tüm dengeleri değiştirmeye kararlı olan yeni başhekim Süreyya, Bahar’a ve tüm ekibe kök söktürecektir. Aziz Uras, anne ve babasının ameliyatında ihmalle suçladığı Evren’i şikayet eder. Süreyya’nın bu şikayeti işleme almasıyla, Evren’in Süreyya ile geçmişi, Timur’un Bahar ile ilgili planları bir bir ortaya çıkar. Bunca karmaşanın sonunda Bahar ve Evren herkesi şaşırtacak bir hamle yapacaktır.
'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?', yeni sezon ilk bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!