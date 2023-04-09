HABERTURK.COM / Reuters

Popüler gündem yapay zekâ bu kez bir dava konusu oldu. Geçtiğimiz haftalarda Baidu'nun ünlü yapay zekâ uygulaması ChatGPT'ye rakip olarak piyasaya sürdüğü Ernie bot ile ilgili Apple'a dava açtığı açıklandı.

Baidu yaptığı açıklamada Apple'a ve uygulama geliştiricilerine Ernie botun sahte uygulamaları sebebiyle dava açtığını belirtti.

Şirketin geçen ay piyasaya sürdüğü yapay zekâ destekli Ernie botu, Çin'in ABD tarafından geliştirilen chatbot ChatGPT'ye en yakın cevabı olarak lanse edilmişti.

"ERNIE'NIN RESMİ UYGULAMASI YOK"

Çinli arama motoru devi, Apple'ın uygulama mağazası bulunan Ernie bot uygulamasının indirmeye izin verilen kopyalarının sahte olduğunu, bu sebeple hem ilgili uygulamaların geliştiricilerine hem de App Store'da uygulamanın indirilmesine izin veren Apple'a dava açtığını vurguladı.

Baidu, Pekin Haidian Halk Mahkemesi'nde açtığı dava ile ilgili esmi "Baidu AI" WeChat hesabında yayınlanan bir açıklamada, "Şu anda, Ernie'nin herhangi bir resmi uygulaması yok. Şirketimizin resmi duyurusuna kadar, App Store'dan veya diğer mağazalardan gördüğünüz herhangi bir Ernie uygulaması sahtedir" açıklamasını yaparak mahkeme dosyasının bir fotoğrafını yayınladı.