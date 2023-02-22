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Bakan Hulusi Akar Habertürk'te: TSK ilk anda mücadeleye katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Habertürk TV'de Fevzi Çakır'ın sorularını yanıtladı. Bakan Akar, Mehmetçiğin geç müdahale ettiği iddialarına ilişkin olarak, "TSK ilk anda mücadeleye katıldı" dedi. Bakan Akar, depremde 100 askerin şehit olduğunu söyledi

Son dakika: Bakan Hulusi Akar Habertürk'te: TSK ilk anda mücadeleye katıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesi ile ilgili yardımların dağıtılmak üzere tasnif edildiği Hatay’ın Serinyol ilçesindeki 8. Komando Tugay Komutanlığı’nda Habertürk TV Ankara Temsilcisi Fevzi Çakır’ın sorularını yanıtladı.

6 Şubat’ta büyük bir felaketle karşı karşıya kaldıktan sonra “devlet ve millet el ele yaraların sarılmaya gayret edildiğini" kaydeden Akar, “İlk günden bu yanda büyük mesafe kat edildi. Bize yardımcı olan Türkiye’nin dört yanından hatta yurt dışından bize ulaşan herkese teşekkür ediyorum. Bunlar önemli husus. Milletimizin ne kadar asil olduğunu, yardım sever olduğunu bir kez daha gördük. Millet kederde ve kıvançta bir olmak demek. Bu da başarılı bir örnek olarak gösterilebilir. Yaraları sarmaya devam ediyoruz. Bunun üstesinden geleceğiz” diye konuştu.

“ACILARIMIZ KARIŞTI”

Çalışmaları sürdürürken yeni depremlerin ve artçıların olabileceği bilinciyle hareket ettiklerini kaydeden Akar, Hatay’ın Defne ve Samandağ ilçesindeki depremleri örnek gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin de kayıpları olduğunu kaydeden Akar, ilk gün Hatay’da yıkılan bir binada 3 askerimizin şehit olduğu haberini aldıklarını belirterek şunları söyledi: “Toplam 100 arkadaşımızın hayatını kaybettiğini öğrendim. 66 arkadaşımız yaralı. Çoğu taburcu oldu. Bir üsteğmen ve bir astsubayımıza halen ulaşılamadı. DNA testleri dahil, akrabaları ile görüşmeler dahil iki silah arkadaşımıza ulaşmanın gayreti içindeyiz. Acılarımız karıştı. Bir taraftan silah arkadaşlarımızın durumları ile ilgilenirken bize düşen görevler de var. Acılarını bırakıp ailesinden kayıp olanlar dahil arama kurtarma faaliyetlerinde vatandaşlara yardımcı olmak için katkıda bulundular.”

“SEFERBER OLDULAR”

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin arama kurtarma konusunda ehil bir birliğinin olduğunu kaydeden Akar, doğal afet arama kurtarma timleri ile çeşitli bölgelerdeki istihkam birliklerinin de seferber edildiğinin altını çizdi. Akar, “4.17’de deprem olduktan sonra saat 4.30’da insani tugayı nöbetçi birliklerimiz ikaz etti. Diğer birlikler, arama kurtarma timleri de peyderpey devreye girdiler. Fabrikalarımızdaki teknik personelimizi de seferber ettik. Bütün silahlı kuvvetlerdeki unsurlar seferber oldular. 2554 kişiye ulaşıldı bu çalışmaların sonunda. 304 vatandaşımız sağ olarak çıkarıldı. Bu çalışmaları arkadaşlarımız büyük bir fedakarlıkla sürdürdüler” diye konuştu.

“KENDİ AJANDALARI”

Askerin devreye geç girdiğine yönelik eleştirilerin maksatlı olduğunu kaydeden Akar, 4.30’daki “Hazır ol” emrinin ardından gemilerin, ambulans uçakların hazır hale getirildiğini söyleyerek şöyle devam etti: “Buradaki silahlı kuvvetlerimiz ilk andan itibaren depremle mücadeleye katıldığını herkesin görmesi lazım. Kendi ajandaları için bazı gerçekleri görmezden geliyorlar. Çok önemli katkılar sağladık. Sadece personel katkısı değil. Büyük gemilerimizle Batı’dan İskenderun’a doğru büyük iş makinaları ve teknik personelin gelmesi sağlandı. Bunlarla birlikte gemilerle hastalarımızı Mersin’e tahliye etmek mümkün oldu. 65 uçak, 70 helikopterle, ihtiyaca göre İHA’ları uçurmak suretiyle faaliyetlerimizi yoğunlaştırdık. Şu ana kadar hava filosu çok önemli. 5294 sorti yapıldı. Herkes görevinin başında.”

“20 BİN SURİYELİ DÖNDÜ”

Akar, depremle mücadele sürerken hudut güvenliğinin de aksatılmadığı mesajını verdi: “Hudutlarımızda bir zafiyet söz konusu değil. Hudut bizim namusumuzdur. Bir taviz söz konusu değildir. Mehmetçik sınırlarımızda yoğun görev yapıyor. Buradan geçişlere asla müsaade etmiyor. Sonuç olarak 20 binden fazla Suriyeli vatandaşın bu deprem sırasında kayıplarından dolayı bir şekilde gönüllü olarak ve güvenli olarak hudut kapılarından geçerek Suriye’ye geçtiklerini biliyoruz. Bunun dışında hiçbir şey gerçekleri yansıtmıyor. Giriş söz konusu değil.”

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