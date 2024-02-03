Bakan Kacır 2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni'ne katıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, bugüne kadar destek programı kapsamında Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bakan Kacır, Adıyaman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasını ziyaret etti.

Fabrika sahibi Ekrem Cırık'tan tekstil üretimi hakkında bilgi alan Kacır, işçilerle sohbet etti.

Bakan Kacır, daha sonra GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen "2024 Yılı Adıyaman Projeleri İmza Töreni"ne katıldı.

Burada konuşan Kacır, birçok medeniyete ev sahipliği yapan Adıyaman'ın geçen yıl çok ağır bir sınavdan geçtiğini ve depremde en çok hasar alan kentlerden biri olduğunu söyledi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, "asrın felaketi"nin yaralarını sarmak için ilk andan itibaren tüm kaynakların deprem bölgesi için seferber edildiğini vurgulayan Kacır, şunları kaydetti: "Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak şehirlerimizin ekonomisini eski günlerine döndürmek, üretim ve rekabetçiliklerini yeniden kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yatırım teşvikleriyle, sanayi alanlarıyla, KOBİ'lerimize sağladığımız can suyuyla ve bölgesel kalkınma projeleriyle çok boyutlu bir çalışma yürütüyoruz. Deprem nedeniyle yatırım süreci aksayan yatırımcılarımızı mağdur etmemek adına, Adıyaman'da yapılması planlanan yatırımlar için düzenlenen 385 yatırım teşvik belgesinin süresini talep almaksızın 3 yıl uzattık. Projelerine devam edemeyecek yatırımcılarımız için düzenlenen yatırım teşvik belgesini, kendilerine herhangi bir yük getirmeden kapanmış saydık. Adıyaman dahil olmak üzere depremden en çok etkilenen il ve ilçelerimizi tekrar çekim merkezi haline getirmek için bölgeye gerçekleştirilecek yatırımlara, ilave faiz ve kar payı desteği uygulaması da içeren en kapsamlı teşvik paketimizi sunduk. Teşvik paketimizle birlikte Adıyaman'ımız da 2 bin 500'e yakın vatandaşımıza istihdam sağlayacak ve sabit yatırım tutarı 3,7 milyar liraya ulaşan 25 yatırım projesi için teşvik belgesi düzenledik."

22 YILDA 5 YENİ OSB KAZANDIRILDI

Bakan Kacır, Adıyaman'ın son 22 yılda önemli bir bölgesel üretim merkezine dönüştüğünü, 2002 yılından bu yana kente 5 organize sanayi bölgesi kazandırıldığını ifade etti.

"OSB'lerimizde çarkların daha da güçlü dönmesi için aynı dönemde 3 milyar lira kredi desteği sağladık. Bu yıl da Adıyaman'da OSB'lerimizde 6 altyapı ve üst yapı projesine devam edeceğiz." diyen Kacır, Adıyaman Gölbaşı OSB projesinin bu yıl tamamlayarak sanayicinin hizmetine sunmayı planladıklarını dile getirdi.

DEPREMZEDELERİN KOSGEB BORÇLARI SİLİNDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın deprem sonrasında Adıyaman Kayaönü'nde 49 hektar büyüklüğünde yeri sanayi alanı olarak ilan ettiğini hatırlatan Kacır, şöyle konuştu:

"KOBİ'lerimizi Adıyaman'ımızın kalkınmasında can damarı olarak görüyoruz. Depremden etkilenen KOBİ'lerimizin zarar gören işletmelerin 2023 yılı yaşamını yitiren veya iş göremez hale gelen işletmecilerin ise tüm KOSGEB borçlarını sildik. Depremin hemen ardından iş yerlerimizin hızlıca toparlanması adına KOSGEB vasıtasıyla Acil Destek Kredisi başlattık. 1 yılı geri ödemesiz, 3 yıl vadeli ve sıfır faizli bu destek ile işletmenin ve aldığı hasarın büyüklüğüne göre KOBİ'lerimize 1,5 milyon liraya kadar faizsiz kredi imkanı sağladık. Destek programımızdan Adıyaman'da 593 işletme yararlanırken yaklaşık 174 milyon liralık kredi hacmi oluşturduk. Deprem bölgemizin imarı ve KOBİ'lerimizin desteklenmesi için uluslararası finansman kaynaklarını da harekete geçirdik. Türkiye Deprem Sonrası Ekonomik Canlanma Projesi kapsamında Dünya Bankası ve Japon Kalkınma Ajansı ile birlikte 590 milyon dolarlık bir dış finansmanı ülkemize kazandırdık. Adıyaman'da hasar durumuna ve ölçeğe göre KOBİ'lerimize 750 bin liraya varan ve 36 ay vadeli bu desteği ilk 24 ayı geri ödemesiz olacak şekilde faizsiz olarak sunuyoruz. Bugüne kadar destek programımız kapsamında Adıyaman'da 7 bine yakın işletmeye 2,2 milyar lira destek ödemesi gerçekleştirdik. Önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni finansman mekanizmalarıyla da depremden etkilenen işletmelerin yeniden yapılanma sürecinde yanlarında olmaya devam edeceğiz."

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Kacır, İpekyolu Kalkınma Ajansıyla bugüne kadar kamu kurumları, mahalli idareler, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının 316 projesine 803 milyon lira destek sağladıklarını belirtti.

"10 YILDA 115 PROJEYE 527 MİLYON LİRA KAYNAK SAĞLADIK"