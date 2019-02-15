Bakan Kurum: Bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek

Bakan Kurum, Van programı kapsamında Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'ndeki taziye evinde vatandaşlara hitap etti.

Kurum, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daha önce 11 maddelik bir manifesto açıkladığını ve bunun içeriğinin yüzde 80'inin çevre ve şehirle ilgili olduğunu söyledi.

AA'nın haberine göre şehirlerin yaşam kalitesini artırmak, altyapı sorunlarını çözmek ve gelecek nesillere daha iyi şehirler bırakmak için yoğun çaba sarf ettiklerini belirten Kurum, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla hakkaniyet çerçevesinde bir yönetim sergilemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Kurum, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin bu açıdan çok önemli olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Yapacağımız planları 50-100 yıllık geleceğimizi belirleyecek ve beş senelik süreçte de kanalizasyondan altyapıya, atık su arıtma hizmetinden millet bahçesine kadar birçok projeyi de bu manifesto çerçevesinde Bakanlığımızın desteğiyle sürdüreceğiz. Biliyorsunuz kentsel dönüşüm bizim için çok büyük önem arz ediyor. Artık bizim ecdadın, kültürümüzün öne çıktığı, yeşil alanların öne çıktığı yatay yapılaşmayı istiyoruz. Artık bundan sonra 4-5 katı geçmeyecek imarlar yapılacak."

Bakan Kurum, artık yüksek katlı binaların yapılmasına izin vermeyeceklerini ifade etti.

Mahalle kültüründe yatay yapılaşmayı ön plana çıkarmak istediklerini vurgulayan Kurum, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 81 ilimizde en az bir millet bahçesi yapmak. Buna ilişkin daha önceki ziyaretimizde Van'daki millet bahçemizi açıkladık ve proje imalatına hızlı bir şekilde başladık. İhalesini de en kısa zamanda gerçekleştireceğiz. Kentsel dönüşümle alakalı tüm şehirlerimizde hem tarihi mekanların öne çıkması hem de yıkılma tehlikesi olan binaların dönüştürülmesine süratle başladık."

"SİZE GÖNDERİLEN PARALARI DAĞA GÖTÜRDÜLER"

AK Parti belediyeciliği anlayışını millete göstermek istediklerinin altını çizen Kurum, "Devletin size gönderdiği paraları maalesef bu belediye başkanları aldılar, dağa PKK terör örgütüne götürdüler ve size harcamadılar. Size harcanması gereken bedelleri maalesef başka cenahlara harcamaya çalıştılar. Ama gördük ki size harcandığında, bir buçuk-iki senede bu kayyumlar eliyle adeta ilçeler, şehirler başka bir ortama kavuşuyor. Millet bahçeleri, sokak aydınlatmaları, yürüyüş ve bisiklet yolları, park ve bahçeler yapılabiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Edremit ilçesindeki programının ardından İpekyolu ilçesine geçen Kurum, AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Necdet Takva'nın seçim bürosunun açılışını gerçekleştirdi.

AK Parti Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu ve AK Parti belediye başkan adaylarıyla açılış kurdelesini kesen Kurum, Van'ın çevre yolunun yapılması için gelecek bir iki ay içinde tüm problemleri aşacaklarını söyledi.

Kurum, Bakanlık olarak hakkaniyet ölçüsünde imar planlarının yapılmasını ve bunların uygulanmasını takip edeceklerini belirtti.

2011'de Van'da yaşanan depremde büyük acıların yaşandığını anımsatan Kurum, kentsel dönüşümün kendileri için çok önem arz ettiğini, bu anlamda her türlü kentsel dönüşüm projesinin yanında olduklarını vurguladı.

"HEDEFİMİZ TÜM ŞEHİRLERİN MEKANSAL PLANLARINI YAPMAK"

Yeni statla ilgili yer çalışmasını yaptıklarını, mevcut stadın yerini de millet parkına dönüştüreceklerini anlatan Kurum, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Yeni iş ve istihdam alanları yaratmak zorundayız. Bakanlık olarak 2023 yılı hedefimiz tüm şehirlerin mekansal planlarını yapmaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde sosyal belediyecilik anlayışıyla şehirlerimizi yönetmeye başladık. O günden bu yana yerel seçimlerle 25 yıllık bir tecrübemiz oldu. Bu tüm tecrübelerimizi 31 Mart seçimlerinde Van'ın tüm ilçelerinde göstermek istiyoruz. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Necdet Takva'nın yanındayız. Gece gündüz her kapıyı aşındıracak. Biz bakanlık olarak tüm belediye başkan adaylarımızın yanında olacağız ve destek vereceğiz. Tevazu içinde hareket edeceğiz. Hiçbir belediye başkanımız kafasını kaldırmayacak, kafasını öne eğecek, milletin gönlünü alacak. 40 günlük süreçte bütün evleri dolaşarak, herkesin gönlüne dokunarak çalışmalarınızı yapmanızı istiyoruz. 31 Mart akşamı buradan zaferle ayrıldığımızda buradaki hizmetlerimiz, projelerimiz hızlı şekilde hayata geçecektir."

Bakan Kurum, açılışın ardından Tuşba Belediye Başkanı Fevzi Özgökçe'yi ziyaret ederek bir süre görüştü.