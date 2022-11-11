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Haberler Otomobil
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Bakan Nebati açıkladı, ÖTV’de gözler tarihe çevrildi

Otomotiv kulislerinde bir süredir konuşulan ÖTV indirimi hakkında beklenen açıklama Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi. Bakan Nebati, beklenen aksine ÖTV indirimi yapmayacaklarını, ÖTV oranlarını belirleyen matrah değerlerini artıracaklarını bildirdi. Nebati’nin açıklamaları heyecan yaratırken, yapılacak değişikliğin boyutu ve tarihi ise şimdiden merak konusu oldu. Yiğitcan Yıldız yazdı…

Bakan Nebati açıkladı, ÖTV’de gözler tarihe çevrildi
Bakan Nebati açıkladı, ÖTV’de gözler tarihe çevrildi
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Kamuoyunca uzunca bir süredir beklenti haline gelen otomobilde ÖTV indirimi açıklaması, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den geldi.

Bakan Nebati, beklentilerin aksine bir ÖTV indirimi planlamadıklarını ancak matrahları artırmak üzere çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Otomobilde en son ÖTV değişikliği Ocak ayında yapılmıştı.

O dönem yapılan değişiklik ile, yüzde 60 ve yüzde 70 ÖTV dilimleri de sisteme eklenmiş ve bazı oranlar için matrah değerleri yükseltilmişti. Böylece, değişiklik öncesinde yüzde 80 ÖTV diliminin alt sınırında yer alan modellerin bazıları, yüzde 10 kadar fiyat indirimi yaşayarak yüzde 70 ve yüzde 60 ÖTV dilimine geçmişti.

YÜZDE 80 ÖTV’NİN ALTINDA 2 MODEL KALDI

Fakat, o günden bugüne döviz kurlarında yaşanan artış, otomobil fiyatlarını artırırken, ÖTV oranı düşen otomobilleri de yeniden yüzde 80 ÖTV dilimine çıkardı. Gelinen noktada, Türkiye’de satılan otomobillerden 2 model haricinde hepsi yüzde 80 ve daha üst ÖTV dilimine geçmiş oldu.

Bu durum, otomobillerin vergisiz fiyatlarına tedarik zincirindeki bozulmalar, enerji krizi ve artan maliyetler sebebiyle gelen zamların da tüketiciye katlanarak yansımasına yol açtı. Buna önceki günlerden bir örnek veren Toyota Türkiye CEO’su Ali Haydar Bozkurt, otomobillerin vergisiz fiyatına gelen 300 Euro'luk zammın, tüketiciye 10 bin TL şeklinde yansıdığını belirtmişti.

EN ERKEN YILBAŞINDA BEKLENİYOR

Sektördeki tablo böyleyken, Bakan Nebati’nin yarattığı açıklama doğal olarak heyecan yarattı.

Nebati yapılacak matrah güncellemesi hakkında bir tarih paylaşmazken, sektör kaynakları bunun en en erken yeni yılda yapılmasını bekliyor.

Öte yandan, sektör yetkilileri yapılacak matrah güncellemesinin etkili olabilmesi mevcut limitlerin en az 1.5-2 kat artırılması gerektiğini aktarıyor.

Aksi halde, önümüzdeki dönemde fiyatlarda yaşanabilecek artışların tabloyu yeniden günümüzdeki haline döndürerek güncellemenin geçmişte olduğu gibi etkisini yitireceği vurgulanıyor.

BÜTÇEDEKİ PAYI ARTTI

Mevcut ÖTV sisteminde, 353 bin TL ile 401 bin TL arasında kalan otomobiller yüzde 70'lik ÖTV dilimine, 401 bin TL'den daha pahalı otomobiller ise yüzde 80'lik ÖTV dilimine giriyor.

Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre, otomobillerden alınan ÖTV'nin genel bütçedeki payı 2021'de yüzde 4.7 oranında gerçekleşirken, 2022 sonunda ise bu oranın yüzde 5.6'ya çıkması bekleniyor.

Dolayısı ile, yıl sonu bütçe hedeflerini tutturmak adına, araç tedarikinde sorunlar yaşandığı bir ortamda otomobilden alınan vergilerin düşürülmesine sıcak bakılmazken, değişikliğin en erken yeni bütçe döneminde devreye alınabileceği kaydediliyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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