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Haberlerİş-YaşamBakan Pekcan: 13 milyarlık kredi ertelendi
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Ticaret Bakanı Pekcan: “1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar lira kredisi Haziran sonuna kadar ertelendi”

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi." dedi.

Bakan Pekcan: 13 milyarlık kredi ertelendi
AA

25 Aralık'ta Diyarbakır'daki sanayi ve ticaret odalarıyla video konferans yöntemiyle başarılı ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Pekcan, bu ziyarette de hem Ticaret ve Sanayi odaları hem de Esnaf ve Sanatkarlar odasıyla istişarelerde bulunacaklarını, sorunlarını dinleyeceklerini söyledi.

Bütün dünyanın salgın nedeniyle hem sağlık hem de ekonomi anlamında zorlu bir süreçten geçtiğine işaret eden Pekcan, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu süreci hem sağlık hem de ekonomik alanda diğer ülkelerden ayrışarak yürütüyoruz, çok başarılı bir şekilde." diye konuştu.

Pekcan, iş insanlarının, esnafın bu dönemde yaşadıkları zorlukların da farkında olduklarını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Devlet olarak başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanlığımız olmak üzere esnafımıza yanlarında olduğumuzu her an hissettirmek için gayret sarf ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın mart ayında açıkladığı Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi çerçevesinde hem istihdama hem vergiye hem finansmana yönelik destekler açıklamıştık. Yine Sayın Cumhurbaşkanımız 14 Aralık'ta esnafımıza yönelik 3 ay süreyle 1000 lira gelir kaybı desteği ve büyükşehirlerde 750, diğer şehirlerde de 500 lira olmak üzere kira desteği yardımı açıkladı. Cumhurbaşkanımız geçtiğimiz günlerde özellikle kafe, restoran, kafeteryalarda cirosu 3 milyona kadar olan işletmelerin ciro kaybının yüzde 50 ve üzeri olduğu işletmelerde ciro kaybının yüzde 3'ü kadar 2 bin liradan az 40 bin liradan çok olmamak üzere gelir kaybı desteğini açıkladı."

TARİHİN EN YÜKSEK OCAK AYI İHRACATI

Türkiye'nin ihracatı hakkında da bilgi veren Pekcan, "İlk defa çeyreklik dönem ihracatımız 50 milyarı aşarak 51,2 milyar dolar seviyesine ulaştı." şeklinde konuştu.

2020 ihracatını da orta vadeli hedeflerin üzerine çıkarıp 169,5 milyar olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Pekcan, ocak ayında da bu trendin devam ettiğini ve 15 milyar doların üzerine çıkarak en yüksek ocak ayı ihracatını gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Diyarbakır özelinde de çalışmaların devam ettiğini dile getiren Pekcan, esnaf ve sanatkarların TESKOMB aracılılığıyla kullandığı düşük faizli kredinin toplam tutarının 68 milyar liraya ulaştığını, bunun sadece 42 milyar lirasının 2020 yılında verildiğini bildirdi.

Pekcan, "Bu kredilere baktığımız zaman Diyarbakır'da da 484 milyon lira kredi verdiğimizi görüyoruz." ifadesini kullandı.

13 MİLYAR TL'LİK KREDİ BORCU HAZİRAN SONUNA ERTELENDİ

Bugün müjdeli bir haberle geldiklerine dikkati çeken Pekcan, şöyle dedi:

"TESKOMB kefaleti ile düşük faizli kredi kullanan yaklaşık 1 milyon 300 bin esnafımızın 13 milyar liralık kredi borcu haziran sonuna kadar ertelendi. İnşallah pandemi sürecinin atlatılmasıyla kaldığımız yerden çok hızlı ve güçlü bir şekilde devam edeceğiz."

Pekcan, dünya ekonomisindeki gelişmeler, küresel tedarik zincirinin yön değiştirmesiyle Türkiye'nin, jeopolitik konumu ve tüketici pazarlarına yakınlığı Avrupa Birliği standartlarında kaliteli üretim altyapısı, eğitimli iş gücü ve rekabetçiliğiyle küresel tedarik zincirlerindeki değişimde dijitalleşmeye yatkınlığıyla daha fazla yer alacağını öngördüklerini kaydetti.

Dünyada doğrudan yatırımların yüzde 42 azaldığı bir dönemde Türkiye'ye ocak-kasım döneminde 6,1 milyar dolar doğrudan yabancı yatırım geldiğini vurgulayan Pekcan, "Bunun da önümüzdeki reform paketiyle çok ciddi oranda artacağını öngörüyoruz." diye konuştu.

Pekcan, son 2 yılda Diyarbakır'a Bakanlık olarak 3,7 milyon lira ihracat, Eximbank kanalıyla 7,6 milyon dolar ihracat desteği verdiklerini aktararak, "Diyarbakır da bizi mahcup etmedi. Yüzde 16,4 ihracat artışıyla 255 milyon dolar ihracat gerçekleştirdi. İnşallah 2021'de de bu rakamları artırarak sürdüreceğiz." dedi.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK

Bakanlık olarak kadın girişimcilere yönelik destekleri bulunduğunu bildiren Pekcan, kadın girişimcilerin kooperatifleşmesine yönelik de destek verdiklerini kaydetti.

Kadın kooperatifler için 150 bin liraya kadar olan desteklerden Diyarbakır'da 5 kadın kooperatifinin yararlandığını, 452 bin lira destek verdiklerini belirten Pekcan, 2021'de de bu süreci devam ettireceklerini, başvuru süreçlerinin 28 Şubat'a kadar süreceğini söyledi.

Bakan Pekcan, üretim, tarım, sanayi, kültürel birikim, tarihsel zenginliği ve turizm merkezi olma özelliği ile Diyarbakır için daha başka neler yapılabileceğini bugün gerçekleştirecekleri temaslarla değerlendireceklerini sözlerine ekledi.

Bakan Pekcan daha sonra Valilikte düzenlenen, Esnaf ve Sanatkar odaları, Sanayi ve Ticaret odaları ile sivil toplum

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