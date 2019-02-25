Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TOBB’da düzenlenen İstihdam Seferberliği Tanıtım Programı’nda, istihdam teşvikleri hakkında bilgi verdi.



2002 yılında 720 bin olan sigortalı çalıştıran işyeri sayısının 1.9 milyona; aktif sigortalı sayısının 12 milyondan 22.3 milyona yükseldiğini belirten Selçuk, “Aynı dönemde, aktif işgücü programlarımızın yararlanıcı sayısı ise yaklaşık 3.1 milyona ulaştı” dedi.





Bakan Selçuk, II. 100 günlük icraatlar kapsamında “kolay işverenlik uygulaması”nın genişletilmesi, aktif işgücü programlarının yaygınlaştırılması ve yabancı çalışma iznine yurt dışından başvurunun kolaylaştırılması gibi hizmetleri hayata geçirdiklerini anlattı.





Selçuk, 100 Günlük Eylem Planı’nda yer alan, “teşvikten kazancım ne kadar” uygulaması ile işverenlerin, kendilerine sunulan teşvik ve desteklerden ne kadar fayda sağlayacakları bilgisine ulaşacaklarını belirtti.

2.5 MİLYON İLAVE İSTİHDAM

Bakan Selçuk, başta Avrupa Birliği olmak üzere dünyadaki birçok ülke 2007’deki küresel krizin yıkıcı etkileri ile istihdam kayıpları yaşarken Türkiye’nin küresel krizden bu yana yaklaşık 8.3 milyon kişiye ilave istihdam sağlayarak AB ülkeleri arasında ilk sırada yer aldığını söyledi.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2 yıl önce Milli İstihdam Seferberliğini başlattığını vurgulayan Zehra Zümrüt Selçuk, “Bu seferberliğe hız kesmeden devam ediyoruz. Ve Cumhurbaşkanımıza geçen ay verdiğiniz 2.5 milyon ilave istihdam sözünü tutacağınıza yürekten inanıyoruz” dedi.

ÜÇ AY BOYUNCA İŞÇİNİN ÜCRETİNİ DEVLET ÖDEYECEK

Bakan Selçuk, istihdam teşviklerini anlatırken şöyle konuştu:



“İşverenlerimizin nisan ayı sonuna kadar sağlayacağı her ilave istihdam için, 3 ay boyunca prim ve vergilerin yanı sıra ücretini de devlet olarak biz karşılayacağız. İzleyen 9 ayda da prim ve vergileri ödemeye devam edeceğiz. Bu yeni teşvikin de apaçık ortaya koyduğu gibi, devletimiz vatandaşlarımızın iş bulabilme imkânını artırmak ve işverenlerimizin rekabet gücünü artırmak için hiçbir fedakârlıktan kaçınmamıştır. Şimdi işverenlerimizle beraber elimizi taşın altına koyma ve sorumluluk alma vaktidir. Dolayısıyla devletin tüm imkânlarını seferber ederek oluşturduğumuz teşvik paketleri karşısında, işverenlerimizin de istihdamı en üst düzeyde arttırarak katkı vermesi milli duruşlarının bir nişanesi olacaktır.



Mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alınan her bir sigortalının, asgari ücret düzeyinde tüm prim ve vergilerini 12 ay boyunca karşılamaktayız. 2016’da başlattığımız asgari ücret desteğini bu yıl da devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz yıl 9 ay olarak uygulan desteğin süresini bu yıl 12 aya çıkardık. 500 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine 101 lira, 500'ün altında çalışanı olan işyerlerine ise 150 lira asgari ücret desteği vermekteyiz.



Prime esas kazanç tutarı üzerinden 5 puan prim indirimimiz çalışan başına 128 TL ila 960 TL arasında işverenlerimizin yükünü hafifletmekteyiz. Bu 5 puana ilaveten 51 il ve 2 ilçede faaliyet gösteren işverenlere; prime esas kazanç alt tutarı üzerinden 6 puanlık indirim daha yapmaktayız. Ayrıca kısa çalışma ödeneğine; işverenlerimizin geçici süreli çalışma sürelerini azaltmaları durumunda da başvurmalarına imkan tanıdık.



Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Projesi (MEGİP) kapsamında, nitelikli işgücü yetiştirmek için mesleki eğitim kursları düzenliyoruz. 8 ay boyunca kursiyerlerin ücretlerini ve primlerini karşılamaktayız. İşsizlik ödeneği alanlar ile kadın, genç, engelli, mesleki yeterlilik belgelilerin veya işbaşı eğitimini bitirenlerin istihdamı durumunda çok daha fazla sigorta prim indirimimiz bulunmakta.



Ayrıca teşvik belgesi olan işverenlerimizin de 1 ila 5. Bölgede 525 lira (524,47 TL) tutan sigorta primlerinin işveren hissesinin tamamı, 6. Bölgede ise 883 lira tutan sigorta primlerinin işçi ve işveren hissesinin tamamını karşılıyoruz.



Yurt dışına işçi götürenlere genel sağlık sigortası priminde 5 puan indirim, Ar-Ge faaliyeti yürüten işverenler ile kültür yatırım ve girişim belgesi olanlara sigorta priminden yarıya yakın indirim gibi diğer Bakanlıklarımızla işbirliğinde yürüttüğümüz özellikli teşviklerimiz de sürüyor.



Bakanlık olarak bugün açıkladığımız teşvikle beraber 18 ayrı teşvik ve destek uygulamamız ile, 1.7 milyona yakın işverenimize, 11 milyondan fazla sigortalımıza halihazırda destek veriyoruz.”

149 MİLYAR LİRA PRİM TEŞVİKİ

Selçuk, prim teşviklerinin hayata geçirildiği 2004 yılından bu yana işverenlere 149 milyar TL’lik destek sağladıklarını belirtti. Selçuk, “Hükümetimizin sağladığı bu teşvikleri ve destekleri iş dünyamız için bir itici güç olarak görmekteyiz. Sizlerden beklentimiz, ivmenizi yükseltmeniz ve etkinliğinizi artırmanız olacaktır. Eminiz ki Cumhurbaşkanımıza verdiğiniz sözün gereğini yaparak istihdamı arttıracak ve ekonomik dengelenme sürecine katkıda bulunacaksınız” dedi.