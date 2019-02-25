Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak '2019 İstihdam Seferberliği' programında konuşuyor. Bakan Albayrak'ın öne çıkan açıklamaları şöyle:

- İstihdamı artırmak hep önceliğimiz oldu. İşgücünün niteliğinin artırılmasına yönelik reformlarımız tek tek adım adım planlandı. 2019'da 2,5 milyon yeni istihdamı hayata geçireceğiz.

- 13 bankanın katılımıyla oluşturulan 20 milyarlık kobi ve esnaf paketinde 67 bin 318 kobimize 20.3 milyarlık kredi kullandırıldı.

- Ocak ayında kullandırılan krediler 7.7 milyar lirallık artış gösterirken 20 şubat itibarıyla bu rakam 24.8 milyar TL'ye çıktı. Bu hafta yeni bir kredi paketi anons edeceğiz...

- Faizlerde ağustosun etkisi tamamen silindi. Mayıs dönemine geldik. Düşüş devam ediyor, hızla sürecek...

- Çok konuşulan net hata noksanının önemli kısmı yurt dışındaki sermayenin girişinden kaynaklandı.

- Yeni Ekonomi Programı'ndaki hedeflerin çoğuna yıl sonundan önce ulaşacağız. Seçimden sonra çok daha güçlü, pozitif bir süreç hepimizi bekliyor.

- Özellikle yapısal reformlar piyasaya bambaşka bir hava katacak. Yatırımcı Türkiye'yi bir fırsat olarak görüyor. Dolar tahvillerimiz çok kısa sürede yatırımcısına kazandırdı.

Ayrıntılar gelecek...