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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bakan Uraloğlu, cep telefonu test merkezini inceledi - Teknoloji Haberleri

        Bakan Uraloğlu, cep telefonu test merkezini inceledi

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) Hacettepe Üniversitesi Teknokent'te bulunan Piyasa Gözetim Laboratuvarı'nı da incelemelerde bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.09.2023 - 12:55 Güncelleme: 20.09.2023 - 14:04
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        Bakan Uraloğlu, cep telefonu test merkezini inceledi
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, BTK tarafından piyasada insan sağlığı, can ve mal güvenliği, çevre ve tüketicinin korunması açısından asgari güvenlik koşullarına sahip telsiz ve telekomünikasyon ekipmanlarının bulunmasını temin etmek amacıyla piyasa gözetimi ve denetiminin yapıldığı Hacettepe Üniversitesi Teknokent’te bulunan Piyasa Gözetim Laboratuvarı’nda incelemelerde bulundu. Laboratuvarda yapılan testlere dair bilgi alan Bakan Uraloğlu, ilk olarak iletişim sağlayan elektronik cihazların elektromanyetik çıkış gücünün test edildiği ‘yarı yansımasız’ ve ‘tam yansımalı’ laboratuvarları ziyaret etti.

        Ardından telsiz testlerinin yapıldığı ve ölçümlerinin alındığı odaları ziyaret eden Uraloğlu, mobil haberleşme cihazlarının fiziki testlerinin yapıldığı laboratuvarda bulunan hasar testinin yapıldığı alana, bir cep telefonunu bir mekanizma marifetiyle 1 metre yüksekten sert ahşap zemine bıraktı. Uraloğlu, bu laboratuvarda yetkililerin cep telefonlarını 3'er kez yere bırakarak hasar testi yaptıklarını belirterek, daha sonra telefonlarda oluşabilecek muhtemel hasarları belli kriterlere göre kayıt altına aldıklarını söyledi.

        Aynı laboratuvarda voltaj, batarya ve şarj cihazlarının da testlerinin yapıldığını ifade eden Uraloğlu, bir şarj cihazına 1 dakika süresince verilen 3 bin waatlık elektrik testini izledi. Batarya testlerinin yapıldığı alanı da inceleyen Uraloğlu, uzmanlardan tamir atölyeleri veya vatandaşların cebinde patlayan cep telefonları hakkında bilgi aldı. Uraloğlu, burada yaptığı açıklamada, “Buradan vatandaşlarımıza da herhangi cep telefonu patlamasına maruz kalınmaması için cihazlarda standart olan, yan sanayi olmayan, testlerden geçmiş olan bataryaları kullanmalarını tavsiye ediyoruz. Şu ana kadarki testlerde firmalardan gelen standart hiçbir ürün patlamamış" diye konuştu.

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