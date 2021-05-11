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Haberlerİş-YaşamBakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu
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Bakan Varank: Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarına ilişkin, "Sanayi, martta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu." değerlendirmesinde bulundu

Bakan Varank: Sanayi üretimi üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini korudu
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Twitter hesabından mart ayı sanayi üretim endeksi sonuçlarını değerlendirdi.

Varank, " Sanayi, Mart’ta da ekonomimizin lokomotifi olduğunu kanıtladı. Sanayi üretimi, üst üste 11 aylık yükseliş eğilimini koruyarak bir önceki aya göre yüzde 0.7, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 16.6 artış gösterdi. Mart ayı verileri ile birlikte beklentileri aşan sanayi üretimi ilk çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 2.6 arttı. Geçtiğimiz yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 12.3 yükselişle G-20 ülkeleri arasında sanayi üretimini en çok artıran ülkelerden biri olduk." açıklamasında bulundu

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