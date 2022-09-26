Bakan Varank, TechAnkara Proje Pazarı etkinliğine katıldı

Geçen yıl ülkede 300'den fazla girişimin toplamda 1,5 milyar dolar yatırım alarak tüm zamanların rekorunu kırdığına işaret eden Varank, söz konusu rakamın bir önceki yıla göre 9 kat arttığını söyledi.

Varank, gelişmelerin içerde ve dışarda büyük ilgi uyandırdığının altını çizerek, "Küresel basın, 'Türkiye Avrupa'da teknolojinin yıldızı nasıl oldu' şeklinde manşetler atıyor. İlk kez böyle bir durumla karşılaştıkları için doğal olarak şaşırmış olabilirler." değerlendirmesinde bulundu.

"Peki bunu duyan müzmin muhalifler ne yaptı biliyor musunuz? Hayal görmeyin, Türkiye'den 'unicorn' falan çıkmaz diyerek her zaman yaptıkları gibi bu ülke insanının ve gençlerinin potansiyelini küçümsediler ama biz onların artık alışık olduğumuz bu tavırlarına aldırış etmedik. Girişimcilerimizle iş birliği içinde çalışmalarımıza tam gaz devam ettik. İyi ki de öyle yapmışız. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardık ve tüm dünyada ilgi uyandıran başarılara imza attık. Daha şimdiden 6 'unicorn' şirket çıkardık. Hem de bunların ikisi 'decacorn' yani on milyar dolar değerlemeyi aşan şirketlerimiz."

Yüksek teknolojili sektörler başta olmak üzere tüm alanlarda başarılı girişimlerin kurulmasını Bakanlık olarak ciddi şekilde desteklediklerini vurgulayan Varank, teknopark, kuluçka merkezleri ve TEKMER gibi yapılarla yenilikçi iş fikirlerinin ticarileşmesini sağladıklarını ifade etti.

"Bugün burada açılışını yaptığımız TechAnkara Proje Pazarı'nın da bu hedefe giden yolda ülkemizde şimdiye kadar önemli katkılar sunduğunu bundan sonra da sunacağına yürekten inanıyorum. Burası proje sahiplerini, yatırımcıları ve iş çevrelerini bir araya getirerek Ankara'nın girişim ekosistemi için önemli bir görevi ifa ediyor. Çünkü bu güzel etkinlik girişimcilerimizin tüm ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak çözümler üretecek şekilde tasarlandı ve uygulanıyor. Eğitim, danışmanlık, mentorluk, ortak altyapılar, iş birlikleri, uluslararası network, sinerji ne ararsanız aslında bu projede mevcut. Yeter ki inovatif ve teknolojik iş fikirleri burada kendini ispat edebilirsin. Sonrasında ses getirecek başarılara ulaşmanın önünde emin olun hiçbir engel yok."

Varank, 2022'de de trendin yükselerek devam ettiğini gözlemleyebildiklerine dikkati çekerek, bu yılın ilk altı ayında Türk girişimcilerinin 1,4 milyar dolar yatırım aldıklarını vurguladı.

"TEKNOPARKLARIMIZDA ŞU ANDA 80 BİNİN ÜZERİNDE ARAŞTIRMACIMIZ AR-GE YAPIYOR"

Varank, iktidara geldiklerinde faaliyette olan yalnızca iki teknoparkın bulunduğuna işaret ederek, "Bu teknoparklarda çalışan sayısı kaçtı biliyor musunuz, sadece 630. Bugün geldiğimiz noktada 90'nın üzerinde teknoparkla bütün şehirlerimizde neredeyse araştırma geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Teknoparklarımızda şu anda 80 binin üzerinde araştırmacımız Ar-Ge yapıyor, katma değer oluşturmak için büyük bir gayret gösteriyor. Biz bu ülkede Ar-Ge ekosistemini adeta yeni baştan sıfırdan inşa ettik. Şu anda 1500'ün üzerinde firmamız kendi bünyelerinde kurduğu Ar-Ge merkezlerinde, tasarım merkezlerinde faaliyet gösteriyor. Bunlar bizim iktidarımız zamanında hayata giren uygulamalar." diye konuştu.

Finansman konusunun hala girişimcilerin önündeki en büyük soru işareti olarak durmaya devam ettiğine dikkati çeken Varank, şunları kaydetti:

"Biz de gerek kendi kurduğumuz gerekse destek verdiğimiz fonlarla girişimcilerimizin daha rahat erişebileceği kaynakları oluşturuyoruz. Tech-InvesTR, Teknoloji ve İnovasyon Fonu, Bölgesel Girişim Sermayesi Fonu, Bilişim Vadisi Yatırım Fonu, kurduğumuz ya da ciddi bütçeler aktardığımız fonlardan sadece birkaçı. Bunların hepsi son 4-5 senede devreye giren yatırım fonları. Bu fonlara ek olarak, Kalkınma Ajansları, TUBİTAK ve KOSGEB üzerinden girişimcilere çok ciddi destekler veriyoruz. Tüm bu desteklerle ilgili de devletimizin verdiği bütün teşvik ve destekleri bir araya topladığımız bir portal oluşturduk, 'www.yatirimadestek.gov.tr'ye girişimcilerimiz girip hangi işi yaparsam hangi kaynağa ulaşabilirim, buradan kontrol edebilirler."

Varank, özel sektörün de girişimcilik ekosistemine verilen desteğin ne kadar faydalı olduğunu anladığını aktararak, yatırımcıların girişimcilerin peşinden koşmaya başladığını söyledi.

Yeni uygulamaları devreye sokmak için gayret gösterdiklerini anlatan Varank, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu manada bir müjdeyi de girişimcilerimizle paylaşmak isterim. Daha önce Türkiye'de kitlesel fonlamanın adı vardı ama uygulaması hiç yoktu. Biz Ankara Kalkınma Ajansıyla işleyen yatırımcıların faydalandığı bir kitlesel fonlama mekanizmasını devreye koyduk. 'Fon Bulucu' çok güzel işlere imza atıyor. Şimdi bunu bir adım öteye taşımanın kararını aldık. Son dönemde iklim, çevre, enerji ve sosyal krizleri odağına alan etki yatırımcılığı tüm dünyada öne çıkan bir alan. Biz de bu kapsamda finansal getirisiyle sosyal ve çevresel etkiyi odağına alan bir girişim sermayesi fonunu ilk kez ülkemize kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu uygulamayı da yine Ankara Kalkınma Ajansımızla devreye alacağız. İlgi duyan girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın bu uygulamayı da Ankara Kalkınma Ajansından takip etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. İnşallah etki yatırımcılığını da Türkiye'nin gündemine biz sokmuş olacağız ve burada çok başarılı girişimcilere ön ayak olmuş olacağız."

Bakan Varank, konuşmaların ardından etkinlik kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren girişimcilere ödüllerini takdim etti.

Stantları ziyaret eden Varank, Türk girişimi bir firmanın ürettiği şarj ünitesi takılı olan bisikleti kullandı. Etkinliğe Ankara Valisi Vasip Şahin'de katıldı.