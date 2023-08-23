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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Bakan Kacır'dan Roket yarışmasına ziyaret - Teknoloji Haberleri

        Bakan Kacır'dan Roket yarışmasına ziyaret

        TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen "Roket Yarışması" Aksaray Tuz Gölü'nde tüm heyecanıyla devam ederken yarışmanın son günü olan bugün Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Hisar Atış Alanını ziyaret ederek gençlerle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.08.2023 - 09:58 Güncelleme: 23.08.2023 - 10:34
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        Bakan Kacır'dan Roket yarışmasına ziyaret
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        Gençlere uzay teknolojileri alanında benzersiz bir deneyim fırsatı sunan, ROKETSAN yürütücülüğünde gerçekleşen yarışmayı ziyaret eden Bakan Kacır, “TEKNOFEST dünyanın en büyük uzay, havacılık ve teknoloji festivali ve katılım her yıl artarak devam ediyor. Cumhuriyet’in 100. Yılında 41 yarışmaya 1 milyon gencimiz katıldı. Roket yarışmasına da yıldan yıla artan, katlanan bir ilgiye şahitlik ediyoruz. İlk yılımızda 156 takım Roket Yarışması’na başvurmuşken bu yıl 1098 takım bu yarışta ben de varım dedi. Allah’ın izniyle biz milli teknoloji hamlesi yolculuğunda gençlerimizle omuz omuza vermeye, sırt sırta bu yolda yürümeye devam edeceğiz. İnşallah birlikte nice rekorlara imza atacak, gökyüzüne Türk’ün imzasını birlikte atmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

        Hisar Atış alanında takımları ziyaret ederek atışları birlikte izleyen Mehmet Fatih Kacır ve Selçuk Bayraktar’a ROKETSAN Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit’te eşlik etti. Roket atışları sırasında Selçuk Bayraktar, “Gençleri teknolojiyle erken yaşta buluşturma ve bu yönde yetiştirme hayaliyle yola çıktık. Bu kapsamda gençlerin yanında olmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

        ROKET YARIŞMASINDA ÖDÜL 1 MİLYON TL'NİN ÜZERİNDE

        Roket yarışması toplam ödülü 1 milyon 140 bin TL
        Roket yarışması toplam ödülü 1 milyon 140 bin TL

        TEKNOFEST 2023 kapsamında yine en dikkat çekici yarışmalar arasında olan Roket Yarışması bu yıl Lise (Asgari 4 bin feet), Orta İrtifa (Asgari 8 bin feet), Yüksek İrtifa (Asgari 18 bin feet) ve Zorlu Görev (Asgari 7 bin 5 yüz feet) olmak üzere dört farklı kategoride düzenleniyor. Her yıl başvuru sayısının katlanarak arttığı Roket Yarışması’na bu yıl 1098 takım başvurdu. Finale kalmaya hak kazananlar ise 64 takım ile 612 yarışmacı oldu.

        Gençlere eşsiz bir teknoloji serüveninin yanı sıra havacılık kariyerinde önemli bir adım, ekip ruhu ve takım olabilmenin kazanımlarını da yaşatan yarışmaya lise, ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenciler ile mezunlar katılıyor. TEKNOFEST 2023 kapsamında ödüllerin katlandığı bu yıl Roket Yarışmasında toplam ödül 1 milyon 140 bin TL!

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